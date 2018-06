Letná čitáreň v Medickej záhrade v Bratislave opäť otvorí svoje brány

Ilustračná snímka. Foto: TASR Foto: TASR

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 8. júna (TASR) – Letná čitáreň v Medickej záhrade v bratislavskom Starom Meste opäť otvorí návštevníkom svoje brány. Stane sa tak v pondelok 11. júna.priblížila pre TASR riaditeľka Staromestskej knižnice Judita Kopáčiková.K dispozícii bude opäť 52 študijných miest, v ponuke zasa 55 titulov domácich a zahraničných časopisov a denníkov, ale tiež informačné a propagačné materiály o Bratislave.uviedla Kopáčiková na margo malej samoobslužnej knižnice. Nebude chýbať ani bezplatné pripojenie na internet.Počas letných mesiacov čakajú návštevníkov aj viaceré podujatia. Pre deti je pripravených sedem bábkových predstavení Stražanovho bábkového divadla, tvorivé dielne, zážitkové čítanie či workshop o praktickej fyzike s Petrom Molčánym. Pre dospelých sú to medzigeneračné tvorivé dielne v spolupráci s kreatívnym klubom Luna, stretnutia s rôznymi osobnosťami či slovenskými spisovateľmi. Chýbať nebude cestovateľská videoprojekcia z ciest po Galapágoch, beseda a videoprojekcia o Iráne či rôzne výstavy.doplnila Kopáčiková s tým, že program je zverejnený na webovej stránke www.starlib.sk. Vstup na podujatia bude bezplatný.Letná čitáreň bude otvorená denne, teda vrátane víkendov, od 10.00 do 18.00 h, a to až do 31. augusta.