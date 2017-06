Letná príprava auta môže zvýšiť bezpečnosť na cestách

Ilustračné foto. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Bratislava 29. júna (TASR) – Dôkladná príprava auta je nevyhnutná nielen v zimných mesiacoch, ale aj pred letnou motoristickou sezónou. S príchodom teplejšieho počasia vodiči nevnímajú nebezpečenstvo tak intenzívne ako v zime, no zanedbanie prípravy vozidla pred dlhšou dovolenkovou cestou môže spôsobiť dopravné nehody alebo ohroziť život posádky.Súčasťou servisu by mala byť kontrola podstatných súčastí vozidla.upozorňuje generálna riaditeľka AAA Auto Karolína Topolová.Okrem celkovej prehliadky auta je dôležitá údržba klimatizácievyčíslila Topolová. Dodala, že pravidelnou kontrolou a základným servisom sa dá predchádzať nepríjemnostiam v podobe státia v dlhých prázdninových kolónach s nefunkčnou klimatizáciou. Tá nezvyšuje iba pohodu v kabíne auta, ale tiež výrazne prispieva k bezpečnosti cestnej premávky.K bezpečnosti najviac prispieva prezutie vozidla na letné pneumatiky. Tie zimné plnia svoju funkciu správne iba vtedy, keď sa priemerná teplota pohybuje okolo siedmych stupňov.pripomína Roman Budský z českého Týmu silniční bezpečnosti. Zimné pneumatiky sa vyrábajú z mäkšej zmesi než letné, preto sa pri vyšších teplotách prehrievajú. To má za následok napríklad predĺženie brzdnej dráhy.