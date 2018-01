Lev - ročný horoskop na rok 2018

Otvára sa pred vami úchvatná vesmírna bazilika plná rôznorodosti, expanzie a nečakaných možností, ráčte vstúpiť! Hlavnými projektantov sú vzrušujúce Urán a bujný Jupiter, ktorí udržujú vašu duševnú silu a tvorivé schopnosti tak, aby nemali najmenšiu šancu skĺznuť do neúprosné šedi priemernosti. Vari by to prislúchalo kráľovskej esenciu levieho znamenie? Rozhodne nie. Uránov Trigon sa tento rok ocitá vo veľkom finále svojej sedemročnej dráhy a to je signál skôr k niečomu výnimočnému a originálnemu. Úžasná a nečakaná zmena môže ovplyvniť celý váš život! V priebehu roka mení Uránsky veľmajster extravagantne svoje kóty a môže vymýšľať až zázračné nemožnosti. To je živnou pôdou pre expanzívneho Jupitera, ktorý spúšťa ďalší lavínu udalostí. Avšak čoho je veľa, toho je príliš a ich kvadratúra je skôr malým varovaním. Buďte opatrní, milí Levíci, aby sa vám chrám vašich plánov nezrútil. Vašou úlohou v tomto roku je mať presný cieľ a perfektné odhad. Inovujte a pokojne búrajte, ale presvedčte sa najprv o mohutnosti svojich stavieb!





Vaša ohnivé znamenie je kalichom kráľovských atribútov - odvahy, šľachetnosti, dôstojnosti, rešpektu a sebaúcty. Nepovažujete sa síce zrovna za alfa bytosti, ale ste si vedomí svojej veľkosti a vaše vystupovanie je plné bezkonkurenčná gracióznosť. Nie je potrebné, aby ste boli hviezdou v metropolitnej opere, vaše JA septembra samo o sebe! Taktiež v tomto roku sa stávate neprehliadnuteľnými, čo s veľkou vervou podporuje predovšetkým originálne Urán a neskutočne rozpínavý Jupiter. Hneď od marca na vás zaľúbene pozerá taktiež inteligentný Merkúr, teda nemáte núdzu o to, aby vám vaše okolie doprialo sluchu a pozornosti. Váš dôvtip je napnutý ako luk, spojenecký Trigon Merkúra a Uránu je pre vás neobyčajnú výzvou!Prioritne vy, zrodenci 3. dekády (13.8. - 22.8.), Využite do mája príležitostí vycestovať do zahraničia, rozhodnúť sa o štúdiu na strednej alebo vysokej škole či aktivite s duchovnou náplňou. Že premýšľate aj o publikovanie? Bingo, lepšie načasovanie si nemôžete priať! Pamätajte tiež, že úžasná príležitosť sa môže objaviť náhle a neočakávane, ako modré z neba.Rovnako tak môže do vášho života vstúpiť dôležitá osoba - úplne odlišná a záhadná ako labyrint, ktorá poriadne zatrasie vaším pohľadom na svet. Stopercentne si teda v tomto roku nemáte šancu pripadať ako stojatá tôňa, kolorit udalostí naberá stále na obrátkach. Avšak, ako signalizuje Jupiter, môže to so sebou niesť aj situácie, kedy je toho na vás moc a jednoducho nestíhate. Máte pocit, že zvládnuť všetko je možné asi tak ako stočiť hurikán do ľahunkého vánku. Jeho kvadratúra zasahuje v tomto smere i 2. dekádu vášho znamenia (3.8. - 12.8.), Pričom sa intenzita pôsobenia otáča hlavne k rodinnej sfére. Od novembra sa našťastie jupiterovský Guru sťahuje na priateľské územie, čo je pre vaše levia veličenstvo obrovskú úľavou.prečo si ho plnými dúškami nevychutnať? Ak patríte 1. dekáde (23.7. - 2.8.), Ste favorizujícími degustátormi. Aj keby tomuto predchádzala nejaká nechcená zmena spôsobená kvadratúrou Uránu, budete nakoniec ovenčení aureolou spokojnosti. Máte dar všetko zvládnuť, ste predsa zenitom zverokruhu - zostaňte, akí ste, Levíci, a všetci vás budú mať radi!