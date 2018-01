Rak - ročný horoskop na rok 2018

Nebeský kaleidoskop dáva aj vám, milí Raci, nahliadnuť do pestrého hľadačiku roku 2018. Blazeovaný zvodca Neptún vás láka svojou vábničkou do imaginárnych svetov, kde máte pocit, že vám rastú krídla a chce sa vám vzlietnuť. Jeho Trigon signalizuje väčšiu vnímavosť voči neviditeľnému a rozširuje pole vášho vedomia. Avšak Pluto, a do určitého času aj Urán, zostávajú verní svojim disharmonickým výjavom a snaží sa narástla krídelká trochu pristrihnúť. Cítite, ako vaše túžby rastú, ale zároveň vyvolávajú silný protitlak zvonku? Takže, s plutovskov opozíciou je vskutku ťažký duel. Zmenou oproti minulému roku je to, že sa zdvihnutým prstom prichádza aj Saturn, pričom má vo svojom repertoári určité obmedzenia. Na druhú stranu sa ale tento strážca nebies snaží spomaliť impulzívna rytmus Uránu a Pluta, aby viac ladil s vašou vlastnou, skôr opatrnú chrámovú hudbou. Našťastie je vaším najväčším ochrancom žiarivý Jupiter, ktorého darom je optimizmus. Vašou úlohou je, aby ste všetko videli ako otvorené dvere k príležitostiam!





Ste oázou pokoja a patríte k najnežnejším stvorením zverokruhu, ktorá by sa najradšej postarala o celý svet. Aj keď ste v podstate introverti, v tomto roku vás obdarúva štedrý Jupiter veľkou expanziou a chuťou spoznávať všetky krásy života. Jeho Trigon zvyšuje vašu schopnosť žiariť ako mesiac v splne! Niekde v hĺbke svojho vnútra viete, že na Zemi nie ste preto, aby ste boli niečím služobníkmi, a najmä do októbra to čím ďalej intenzívnejšie vnímate. Predovšetkým vy, zrodenci 2. dekády (2.7. - 12.7.) A 3. dekády (13.7. - 22.7.) Si uvedomujete, že nemá zmysel skrývať svoje túžby ako materské znamienko, ktoré nesmie nikto vidieť. Užívajte si milostného života, rozvíjajte svoje koníčky, vychutnávajte radosť a zábavu, hviezdy vám k tomu teraz zvýšene žehnajú!Príjemnú čerešničku na torte potom môžete vychutnať v septembri a októbri, kedy je vysoká tendencia k splneniu vašich prianí. V zákulisí totiž po celý čas ťahá za neviditeľné povrázky Neptún, akože by mohol zabudnúť na vaše vytúžené sny? Jeho Trigon spôsobuje aj vašu vyššiu citlivosť k otázkam umenia, filozofie a náboženstva. Ak je vašou náplňou kreativita, vaša fantázia sa zdesaťnásobí! Nemožno však opomenúť záškodnícke pôsobenie Saturna, Pluta a do mája ešte aj nevyspytateľného Uránu. Toto mocné trio má snahu niektoré vaše opojné vzlety sabotovať a trochu vám zamotať hlavu. Kvadratúra Uránu môže svojimi výbojmi provokovať predovšetkým vás, ktorí spadáte do 3. dekády (13.7. - 22.7.), Pričom má našliapnuté prioritne na vašu kariéru. Jeho nepríjemné iskrenie sa prejavuje náhlymi zvratmi, nervovú podráždenosťou a roztržkami. Každopádne máte sto chutí zbaviť sa už konečne príliš ťažkých pút. Veľký pózerov Saturn zase blokuje prechádzku do záhrady Eden prednostne 1. dekáde (22.6. - 1.7.). Svojim prísnym zrakom meria manželské a profesijné vzťahy, tedazáťaže aj strát a to predovšetkým na jar. Celkovo sa, všetci račí zrodenci, musíte vyrovnať s minulosťou a stotožniť sa so zmenami, akokoľvek radikálnymi. V roku 2018 máte možnosť začať sa orientovať iným smerom!