Levickú nemocnicu prevzala skupina Agel, chcú ju modernizovať

Ilustračná snímka Foto: TASR - Jana Holubčíková Foto: TASR - Jana Holubčíková

Levice 18. septembra (TASR) - Levickú nemocnicu prevádzkuje od 15. septembra spoločnosť Agel SK, tá sa postupne začlení do takzvaného západného klastra, ktorý združí Nemocnicu Zlaté Moravce, Nemocnicu Levice a Všeobecnú nemocnicu Komárno. Ako TASR informovala Alžbeta Sivá, tlačová hovorkyňa spoločnosti Agel SK, ktorá nemocnicu manažérsky riadi, nitrianski krajskí poslanci v júni tohto roka odsúhlasili vstup skupiny Agel do Nemocnice s poliklinikou Levice.Na jej prenájme na 20 rokov sa uznieslo zastupiteľstvo Nitrianskeho samosprávneho kraja, pričom vstupom skupiny od 15. septembra zdravotnícke zariadenie prešlo na nový názov - Nemocnica Levice.povedala Sivá.Prvé investície by mali ísť do nového prístrojového vybavenia, zdravotníkov čaká postupný prechod na moderné manažérske riadenie.vysvetlila tlačová hovorkyňa spoločnosti Agel SK." dodal predseda predstavenstva spoločnosti Agel SK Michal Pišoja.