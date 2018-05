Levický zimák by mal dostať nové mantinely i priestory pre hráčov

Ilustračná snímka. Foto: TASR/Michal Svítok Ilustračná snímka. Foto: TASR/Michal Svítok

Levice 16. mája (TASR) – Zimný štadión v Leviciach by mal prejsť počas leta rekonštrukciou. Opravovať sa majú predovšetkým mantinely. Tie musia vyhovovať novým pravidlám, ktoré vydal Slovenský zväz ľadového hokeja (SZĽH). Zmeny majú prispieť k vyššej bezpečnosti hráčov a týkajú sa práve mantinelov a ochranných skiel.Ako informovala radnica, Hokejový klub Levice už podpísal návrh spolupráce so SZĽH. Jeho súčasťou je aj prísľub dotácie do výšky 35.000 eur. "Prostriedky majú slúžiť na materiálno-technický rozvoj športu, čo bude predmetom zmluvy o spolupráci s mestom Levice," uviedol riaditeľ Správy športových zariadení Levice Roman Takács.Súčasťou rekonštrukcie majú byť okrem nových mantinelov aj hráčske priestory s lavicami, priestor pre časomeračov a hokejové brány. "Cenová ponuka predstavuje sumu 80.331,60 eura. Po odpočítaní dotácie SZĽH je požadovaná suma z rozpočtu mesta 45.331,60 eura," uviedol Takács.Mestskí poslanci už financie na rekonštrukciu štadióna schválili na svojom májovom rokovaní. "Výmenu mantinelov by bolo možné realizovať počas odstávky zimného štadióna, ktorá bude do polovice júla 2018," dodal Takács.