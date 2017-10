Liberalizácia staníc technických a emisných kontrol sa môže odložiť

Ilustračné foto. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Bratislava 3. októbra (TASR) – Liberalizácia siete staníc technických a emisných kontrol sa môže odložiť. Dvojica vládnych poslancov Peter Náhlik (Smer-SD) a Radovan Baláž (SNS) ju totiž navrhujú vypustiť z novely zákona o podmienkach prevádzky vozidiel v premávke na pozemných komunikáciách.Pozmeňujúci návrh k novele v takomto znení dnes predložili na zasadnutí finančného výboru a ten ho následne aj odobril. Odloženie liberalizácie staníc technických a emisných kontrol by znamenalo, že ministerstvo dopravy by aj naďalej určovalo sieť týchto staníc a ich počty.Diskusia o liberalizácii dnes prebehla aj na výbore pre hospodárske záležitosti. Poslanci v rozprave však boli skôr za liberalizáciu staníc technických a emisných kontrol. Napríklad podpredseda výboru Maroš Kondrót (Smer-SD) si chce návrh na vypustenie liberalizácie z novely preštudovať, keď sa dostane do spoločnej správy z výborov. Zároveň avizoval, že navrhne, aby ho gestorský výbor neodsúhlasil.Podobne je za liberalizáciu aj predsedníčka výboru Jana Kiššová (SaS) či poslanec hnutia OĽaNO Eduard Heger. Ten však upozorňoval na podľa neho nedostatočné počty kontrolórov týchto staníc a vyzýval na to, aby bola dostatočne zaistená bezpečnosť motoristov na cestách.reagoval štátny tajomník ministerstva dopravy Viktor Stromček (Smer-SD). Podľa neho by tak v prípade liberalizácie boli zabezpečené všetky činnosti a bolo by to v prospech všetkých, ktorí vlastnia automobily.O výslednej podobe zákona rozhodnú poslanci Národnej rady (NR) SR počas hlasovania v pléne. Malo by sa tak stať na nadchádzajúcej októbrovej schôdzi, ktorá má naplánovaný začiatok na 10. októbra.dodal Stromček.Podľa ministerstva dopravy by liberalizácia trhu so stanicami technickej kontroly a emisnej kontroly umožnila to, aby si takúto stanicu mohol založiť každý, kto splní zákonom stanovené podmienky. Ministerstvo dopravy by tak nelimitovalo počet staníc kontroly, ako je tomu v súčasnosti. Momentálne totiž počet staníc technickej kontroly určuje ministerstvo pre každý okres. Od zmeny si rezort sľubuje zvýšenie počtu staníc a odstránenie dlhých čakacích lehôt na tieto kontroly.