Líbyjské námorníctvo objavilo 11 mŕtvych tiel migrantov

Ilustračné foto. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Tripolis 23. apríla (TASR) - Dovedna 11 mŕtvych tiel migrantov objavili v nedeľu v Stredozemnom mori líbyjské námorné sily, zatiaľ čo ďalších 263 osôb sa im podarilo zachrániť. Informovala o tom agentúra DPA.Mŕtve telá objavili líbyjské námorné sily spoločne s 83 preživšími na palube gumeného člna pri meste Sabráta na severozápadnom pobreží Líbye. Okolnosti úmrtia týchto migrantov doposiaľ nie sú známe.Pri inej operácii, ku ktorej došlo taktiež pri severozápadnom pobreží Líbye - pri meste Zlítan, zachránila líbyjská pobrežná stráž z dvoch stroskotaných lodí dovedna 180 migrantov. Tí sa podľa vyhlásenia námorných síl pokúšali preplaviť Stredozemné more do Európy.Líbyu sužuje bezzákonnosť a vláda milícií od roku 2011, keď v povstaní prišiel o život diktátor Muammar Kaddáfí. V dôsledku chaosu sa z tejto severoafrickej krajiny stal hlavný tranzitný bod pre migrantov snažiacich sa dostať do Európy.