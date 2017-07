Líbyjskí lídri sa vo Francúzsku dohodli na prímerí a vypísaní volieb

Francúzsky prezident Emmanuel Macron (uprostred) kráča s predsedom vlády líbyjskej národnej jednoty Fájizom Sarrádžom, podporovanej OSN (vpravo) a veliteľom líbyjských povstalcov, generálom Chalífom Hifterom (vľavo) na stretnutie v La Celle-Saint-Cloude, západne od Paríža 25. júla 2017. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Paríž 25. júla (TASR) - Konkurenční líbyjskí lídri Fájiz Sarrádž a Chalífa Haftar sa dnes na spoločnom rokovaní pri Paríži dohodli na celoštátnom prímerí, okrem boja proti teroristickým skupinám. Zároveň budú pracovať na vypísaní predčasných prezidentských a parlamentných volieb, vyplýva z ich spoločného vyhlásenia.Sarrádž je predsedom medzinárodne uznanej vlády líbyjskej národnej jednoty so sídlom v Tripolise, Haftar je vplyvným veliteľom povstalcov na rozdelenom východe krajiny. Implementácia akejkoľvek dohody o prímerí však závisí od zmierenia medzi obrovským množstvom milícií operujúcich po celej Líbyi.Dialóg sprostredkoval francúzsky prezident Emmanuel Macron, čo rozhnevalo talianskych predstaviteľov. Taliansko totiž predtým zaujímalo vedúcu úlohu pri diplomatickom úsilí v tejto severoafrickej krajine - bývalej talianskej kolónii -, pričom takisto pevne stálo za Fájizom Sarrádžom.uviedol nemenovaný taliansky diplomat.Macronov úrad zareagoval tým, že predmetný krok nebol myslený ako neúcta voči Taliansku.uviedol vo vyhlásení Elyzejský palác.Taliansko tento rok opätovne otvorilo v Tripolise svoje veľvyslanectvo. Ide o prvú západnú diplomatickú misiu, ktorá sa vrátila do Líbye po chaose vyvolanom zosadením bývalého vodcu Muammara Kaddáfího na jeseň 2011. Taliansko tiež pri meste Misuráta založilo vojenskú nemocnicu.Líbya sa od povstania proti Kaddáfímu stala útočiskom rôznych ozbrojených skupín vrátane džihádistov, ako aj hlavným východiskovým bodom pre afrických migrantov, ktorí cez Stredozemné more smerujú k európskym brehom.