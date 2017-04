Lídri EÚ budú schvaľovať usmernenia pre rokovania o brexite

Ilustračná snímka. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Brusel 29. apríla (TASR) – Krátky a názorovo jednotný by mal byť dnešný prvý formálny summit 27 členov EÚ venovaný odchodu Spojeného kráľovstva z EÚ. Lídri členských štátov budú schvaľovať usmernenia pre brexit, ktoré stanovujú hlavné pravidlá rokovaní s Londýnom. V návrhu usmernení spred mesiaca je podľa diplomatických zdrojov minimum zmien a návrh má všeobecnú podporu.Predseda Európskej rady Donald Tusk v piatok zopakoval, že rokovania o brexite budú mať dve fázy. V prvej z nich bude Únia vyjednávať s Britmi o podmienkach brexitu a až po "dostatočnom pokroku" bude možné spustiť druhú fázu rokovaní o nastavení vzťahov medzi oboma celkami po brexite.Počas rokovaní o brexite budú prioritami tri oblasti. Práva približne troch miliónov občanov 27 členských štátov EÚ žijúcich v Spojenom kráľovstve, splnenie finančných záväzkov, ku ktorým sa Británia členstvom v EÚ zaviazala, a predídenie vzniku "tvrdej" hranice medzi Írskom a Severným Írskom po brexite.Podľa diplomatických zdrojov z prostredia EÚ ide v prípade Írska o "špeciálny prípad" a bude potrebné "ukázať flexibilitu". Časopis Politico sa dostal k návrhu záverov summitu a v piatok večer informoval, že Severné Írsko by po brexite malo zostať územím EÚ. To by mohlo byť krokom k zjednoteniu Írska. Na reálne spojenie Írska a britského Severného Írska je na základe dohody z roku 1998 potrebné, aby to schválili obyvatelia oboch území v referende.Pre Slovensko bude zaujímavá prezentácia kritérií na presun dvoch agentúr EÚ z Londýna do iných členských štátov Únie. Tieto kritériá by mali spoločne predstaviť predseda Európskej rady Donald Tusk a predseda Európskej komisie Jean-Claude Juncker.V Londýne sídlia Európska agentúra pre lieky (EMA) a Európska banková agentúra (EBA). O presídlenie agentúry EMA majú záujem dve desiatky štátov vrátane Slovenskej republiky, ktorá v piatok o tomto zámere oficiálnym listom informovala Tuska i Junckera. Česká vláda by zase do Prahy chcela presídliť agentúru EBA. Na mieste presídlenia sa členovia EÚ definitívne dohodnú v júni.Ak v prvej fáze rokovaní o brexite nastane pokrok, môžu sa začať rozhovory o budúcom usporiadaní vzťahov. Nemenovaný diplomatický zdroj uviedol, že na konkrétnych kritériách, ktoré stanovia, čo znamená "dostatočný pokrok v rokovaniach", by sa mali lídri členských štátov dohodnúť na summite v júni. Ten istý zdroj uviedol, že dostatočný pokrok v rokovaniach o brexite by mohol nastať už tento rok.Na dnešnom vôbec prvom formálnom summite 27 členských štátov venovanému brexitu sa zúčastní aj hlavný vyjednávač Únie pre brexit Michel Barnier. V tejto zostave by mali byť po novom stretnutia pravidelne štyrikrát ročne - teda rovnako často, ako sú riadne summity 28 členov Únie. Informovali o tom diplomatické zdroje z prostredia EÚ.Ak dnes lídri schvália usmernenia, Európska komisia ich rozpracuje a pretaví do konkrétnych tematických usmernení, ktoré budú predstavovať mandát pre hlavného vyjednávača EÚ pre brexit Michela Barniera. Mandát na začiatok rokovaní bude ešte musieť schváliť Rada EÚ - teda členské štáty - na zasadnutí koncom mája. Potom bude mať Barnier právo začať rokovať s Londýnom, ale rozhovory sa začnú až po predčasných parlamentných voľbách v Británii, ktoré budú 8. júna.