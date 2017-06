Lídri euroázijských parlamentov sa dohodli na prehĺbení spolupráce

Predsedovia parlamentov euroázijských krajín pózujú pre spoločnú fotografiu počas stretnutia 27. júna 2017 v Soule. V prednom rade tretí sprava predseda NR SR Andrej Danko. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Soul 27. Júna (TASR) – Predsedovia parlamentov dovedna 25 krajín Európy a Ázie sa dnes v juhokórejskej metropole Soul dohodli na posilnení vzájomnej parlamentnej spolupráce, hospodárskych väzieb aj podpore voľného obchodu. Vyplýva to zo spoločného vyhlásenia, ktoré prijali pri príležitosti v poradí už druhého ročníka konferencie šéfov euroázijských parlamentov.Zhodli sa tiež na tom, že práve zdvojnásobenie úsilia v oblasti medziparlamentnej spolupráce môže prispieť k zvýšeniu celkovej prosperity euroázijských krajín, a tá môže zase dopomôcť k prosperite v iných častiach sveta. Účastníci konferencie deklarovali zámer posilniť vzájomnú spoluprácu aj v ďalších oblastiach, napríklad v energetike, logistike či otázkach životného prostredia. Podporili tiež iniciatívu parlamentu Kórejskej republiky na vytvorenie tzv. kybernetického sekretariátu.priblížil význam takejto inštitúcie predseda Poslaneckej snemovne Parlamentu Českej republiky Jan Hamáček.Podľa predsedu Národnej rady SR Andreja Danka je samotný výsledok dnešného stretnutia euroázijských parlamentných lídrov papierovo nehmatateľný, avšak s veľkým odkazom. Ázia sa totiž podľa jeho slov nechce zmietať vo vojnách a napätí, ale hľadá cestu možného vývoja, podobnú formátu Európskej únie. Pre Danka bolo na konferencií zaujímavé aj to, že štáty, ktoré sú do istej miery znepriatelené – ako Arménsko a Azerbajdžan – si dokázali sadnúť za spoločný rokovací stôl a spoločne diskutovať.povedal ďalej Danko, ktorý Kóreu označil za nášho strategického partnera a zároveň vôbec najväčšieho investora na Slovensku. Predseda NR SR zároveň vyjadril osobné želanie, aby sa ďalšie takéto stretnutie tohto formátu konalo v Bratislave či Prahe.Na zasadnutí lídrov parlamentov euroázijských krajín sa okrem týchto tém hovorilo aj o potrebe mieru na Kórejskom polostrove. Jeho dosiahnutie účastníci označili za rozhodujúce pre celkovú spoluprácu aj prosperitu euroázijského regiónu.povedal podľa agentúry Jonhap predseda juhokórejského parlamentu Čong Sje-kjun na spoločnej tlačovej konferencii s predsedom dolnej komory ruského parlamentu, Štátnej dumy, Viačeslavom Volodinom. Čong zároveň zdôraznil, že pri rokovaniach s Pchjongjangom sú potrebné ako sankcie, tak aj vzájomný dialóg, ktorý sa už on sám pokúšal – aj keď doposiaľ neúspešne - nadviazať so svojím tamojším náprotivkom. V správnosti takéhoto uvažovania ho však podporili aj ďalší šéfovia parlamentov zúčastnených krajín.Na dnešnej konferencii v Soule sa zúčastnili šéfovia parlamentov 25 euroázijských krajín. Zo štátov Európskej únie boli okrem Danka prítomní predseda Poslaneckej snemovne Parlamentu Českej republiky Jan Hamáček a podpredseda Národného zhromaždenia Maďarska István Jakab.Išlo v poradí už o druhé stretnutie šéfov parlamentov euroázijských krajín. Myšlienka týchto stretnutí bola iniciovaná spoločne Národným zhromaždením Kórejskej republiky a Štátnou dumou Ruskej federácie. Prvé takéto zasadnutie sa uskutočnilo v apríli 2016 v Moskve, za SR sa na ňom vtedy zúčastnil slovenský veľvyslanec v Rusku Peter Priputen.