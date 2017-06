Lídri V4 a Beneluxu rokovali o budúcnosti EÚ aj o migrácii

Ilustračná snímka. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Varšava 19. júna (TASR) – Témy ako budúcnosť Európskej únie, brexit, migrácia, vzťahy s Ruskom či fungovanie spoločného trhu dominovali dnešnému stretnutiu lídrov V4 a Beneluxu vo Varšave.Aj keď premiéri Poľska, Maďarska, Česka, Holandska, Belgicka a Luxemburska - Beata Szydlová, Viktor Orbán, Bohuslav Sobotka, Mark Rutte, Charles Michele a Xavier Bettel nemajú na všetko rovnaké názory, zhodli sa na viacerých záveroch, a to aj v prípade migrácie s výnimkou povinných kvót.skonštatovala Szydlová.Dnešné rokovanie bolo prvým na úrovni lídrov krajín V4 a Beneluxu.vyhlásila Szydlová s tým, že len tak možno dosiahnuť prijateľné stanoviská. Diskusia bola podľa slovenského premiéra Roberta Fica búrlivá, ako doplnil belgický šéf kabinetu Michele, neexistovalo na nej žiadne tabu. Lídri sa napríklad zhodli na potrebe ochrany vonkajších hraníc EÚ, podpore spoločného aj digitálneho trhu či potrebe zainteresovania všetkých krajín do diskusie o budúcnosti EÚ.Fico je presvedčený, že únia má budúcnosť len vtedy, ak sa podarí udržať pohromade všetkých 27 členských krajín. K tomu majú byť potrebné dve veci - diskusia o témach, ktoré jednotlivé krajiny spájajú, a nie naopak, ako aj vzájomný rešpekt špecifík jednotlivých krajín.uviedol s tým, že na tom bola absolútna zhoda. Potvrdil to aj holandský premiér Rutte.doplnil.Predsedovia vlád Vyšehradskej štvorky sa teraz ešte stretnú na samostatnom rokovaní, aby zhodnotili poľské predsedníctvo V4. Oficiálne ho od júla preberie Maďarsko, slávnostný akt odovzdávania prebehne dnes poobede vo Varšave.