Lietadlo, ktoré v roku 1977 uniesli do Somálska, sa vrátilo do krajiny

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

BERLÍN 23. septembra (WebNoviny.sk) - Nemecké lietadlo spoločnosti Lufthansa, ktoré pred 40 rokmi uniesla do Somálska krajne ľavicová militantná skupina v rámci akcie nasmerovanej proti úradom v Západnom Nemecku, sa vrátilo do domovskej krajiny.Ako informovala agentúra DPA, Boeing 737 v sobotu dopravili rozložený na menšie časti do mesta Friedrichshafen. Tam ho následne zložia a budú vystavovať v tamojšom Dornier Museum. Stroj doviezli dve nákladné lietadlá z Brazílie, kde po únose skončil u miestneho dopravcu a roky stál na letisku v meste Fortaleza.Lietadlo uniesli štyria členovia ľavicového Ľudového frontu pre oslobodenie Palestíny, ktorí požadovali prepustenie členov teroristickej organizácie Frakcia Červenej armády. Boeing smeroval z Malorky do Frankfurtu a teroristi s ním pristáli v somálskom Mogadiše. Tam ich 18. októbra 1977 zneškodnilo nemecké protiteroristické komando, ktoré pri zásahu zabilo troch únoscov a zachránilo všetkých pasažierov.