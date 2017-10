LIGA MAJSTROV: Liverpool deklasoval Maribor, ManCity zdolal Neapol

Kevin De Bruyne (uprostred) z Manchestru City a hráči Neapola Marek Hamšík (vľavo) a Lorenzo Insigne počas zápasu F-skupiny 3. kola skupinovej fázy Ligy majstrov Manchester City - SSC Neapol 17. októbra 2017 v Manchestri. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Sumáre 3. kola skupinovej fázy LM 2017/2017:



E-skupina:



Spartak Moskva - FC Sevilla 5:1 (1:1)

Góly: 18. a 90. Promes, 58. Melgarejo, 67. Glušakov, 74. Adriano - 31. Kjär, rozhodoval: Rocchi (Tal.)



NK Maribor - FC Liverpool 0:7 (0:4)

Góly: 19. a 40. Salah, 4. a 54. Firminho, 13. Coutinho, 86. Oxlade-Chamberlain, 90. Alexander-Arnold, rozhodoval: Kassai (Maď.)



tabuľka:

1. FC Liverpool 3 1 2 0 10:3 5

2. Spartak Moskva 3 1 2 0 7:3 5

3. FC Sevilla 3 1 1 1 6:7 4

4. NK Maribor 3 0 1 2 1:11 1



F-skupina:



Feyenoord Rotterdam - Šachtar Doneck 1:2 (1:1)

Góly: 8. Berghuis - 24. a 53. Bernard, ČK: 75. Rakickij (Šachtar), rozhodoval: Mallenco (Šp.)



Manchester City - SSC Neapol 2:1 (2:0)

Góly: 9. Sterling, 13. Gabriel Jesus - 73. Diawara (z 11 m), rozhodoval: Lahoz (Šp.)

/M. Hamšík (SSC) hral do 78. min./



tabuľka:

1. Manchester City 3 3 0 0 8:1 9

2. Šachtar Doneck 3 2 0 1 4:4 6

3. SSC Neapol 3 1 0 2 5:5 3

4. Feyenoord Rotterdam 3 0 0 3 2:9 0



G-skupina:

RB Lipsko - FC Porto 3:2 (3:2)

Góly: 8. Orban, 38. Forsberg, 41. Augustin - 18. Aboubakar, 44. Marcano, rozhodoval: Tagliavento (Tal.)



AS Monaco - Besiktas Istanbul 1:2 (1:1)

Góly: 30. Falcao - 34. a 54. Tosun, rozhodoval: Mažič (Srb.)



tabuľka:

1. Besiktas Istanbul 3 3 0 0 7:2 9

2. RB Lipsko 3 1 1 1 4:5 4

3. FC Porto 3 1 0 2 6:6 3

4. AS Monaco 3 0 1 2 2:6 1



H-skupina:



APOEL Nikózia - Borussia Dortmund 1:1 (0:0)

Góly: 62. Pote - 67. Sokratis, rozhodoval: Kulbakov (Biel.)



Real Madrid - Tottenham Hotspur 1:1 (1:1)

Góly: 43. C. Ronaldo (z 11 m) - 28. Varane (vlastný), rozhodoval: Marciniak (Poľ.)



tabuľka:

1. Tottenham Hotspur 3 2 1 0 7:2 7

2. Real Madrid 3 2 1 0 7:2 7

3. Borussia Dortmund 3 0 1 2 3:7 1

4. APOEL Nikózia 3 0 1 2 1:7 1





Bratislava 17. októbra (TASR) - Futbalisti Manchestru City zvíťazili v utorok v F-skupine Ligy majstrov 2017/2018 na domácom ihrisku nad SSC Neapol 2:1. Po troch kolách im v tabuľke patrí prvé miesto s troma víťazstvami. Neapol, v drese ktorého odohral slovenský stredopoliar Marek Hamšík 78 minút, je po dvoch prehrách z ihrísk súperov tretí.Pred lídra talianskej Serie A sa dostal ukrajinský Šachtar Doneck, ktorý vyhral na ihrisku Feyenoordu Rotterdam 2:1 po dvoch góloch Brazílčana Bernarda. Na Etihad Stadium domáci viedli už v 13. minúte 2:0 po góloch Raheem Sterlinga a Gabriela Jesusa. Mali viac z hry a mohli pridať aj ďalší gól. V 38. minúte hosťujúci Dries Mertens nepremenil penaltu. V druhom dejstve mohol znížiť Hamšík v 65. minúte, po hrubej chybe domácej obrany ale v páde trafil pred odkrytou bránou len domáceho obrancu Johna Stonesa. SSC však opäť dostal šancu kopať pokutový faul a v 73. minúte ho už Amadou Diawara premenil. Tím španielskeho trénera Pepa Guardiolu si napokon zapísal do tabuľky všetky body.Obhajca titulu Real Madrid v ďalšom pútavom súboji utorňajšieho večera remizoval na domácom štadióne s Tottenhamom Hotspur 1:1 v H-skupine. "Biely balet" prehrával od 28. minúty, keď si Raphael Varane v súboji s Harry Kaneom dal vlastný gól. Zverenci francúzskeho trénera Zinedina Zidana ale vyrovnali v 43. minúte z penalty, portugalský útočník Cristiano Ronaldo po nej dosiahol už jeho 110. gól v LM. V druhom polčase mohol v 54. minúte Karim Benzema hlavičkou z bezprostrednej blízkosti otočiť, ale brankár Spurs Hugo Lloris predviedol zázračný zákrok. Kane mohol v 72. minúte opäť dostať hostí do vedenia, išiel sám na brankára Keylora Navasa, ale ten mu dlhšie signalizovanú strelu skvele vyrazil na roh. A tak sa body delili.V druhom súboji skupiny Borussia Dortmund remizoval na pôde cyperského APOEL-u Nikózia 1:1.V E-skupine mal vydarený večer FC Liverpool, ktorý vyhral v Maribore vysoko 7:0. "The Reds" vybavili domácich už v prvom polčase, v ktorom slovinskému majstrovi dali štyri góly. Po dvoch predchádzajúcich remízach sa výber nemeckého kouča Jürgena Kloppa dostal na čelo tabuľky o skóre pred Spartak Moskva. Ruský majster doma zdolal FC Sevillu vysoko 5:1.Prvú výhru v LM zaknihoval debutant z Lipska, ktorý v G-skupine doma zdolal bývalého európskeho šampióna FC Porto 3:2. Francúzsky majster AS Monaco doma viedol nad Besiktasom Istanbul 1:0, ale dva góly Cenka Tosuna otočili priebeh. Turci majú na konte tri výhry a sú lídrom tabuľky už o 5 bodov pred Lipskom.