LIGA MAJSTROV: Manchester, PSG, Barcelona s plným počtom bodov

sumáre 3. kola skupinovej fázy LM 2017/2018:

A-skupina:



Benfica Lisabon - Manchester United 0:1 (0:0)



Gól: 65. Rashford. ČK: 90.+2 Luisao (Benfica) po 2. ŽK, rozhodoval: Zwayer (Nem.)







CSKA Moskva - FC Bazilej 0:2 (0:1)



Góly: 29. Xhaka, 90. Oberlin. Rozhodoval: Kuipers (Hol.)







tabuľka A-skupiny:



1. Manchester United 3 3 0 0 8:1 9



2. FC Bazilej 3 2 0 1 7:3 6



3. CSKA Moskva 3 1 0 2 3:7 3



4. Benfica Lisabon 3 0 0 3 1:8 0







B-skupina:



Bayern Mníchov - Celtic Glasgow 3:0 (2:0)



Góly: 17. Müller, 29. Kimmich, 51. Hummels. Rozhodoval: Karasev (Rus.)







Anderlecht Brusel - Paríž St. Germain 0:4 (0:2)



Góly: 3. Mbappé, 44. Cavani, 66. Neymar, 88. Di Maria. Rozhodoval: Královec (ČR) /asistent SLYŠKO (SR)/







tabuľka B-skupiny:



1. Paríž St. Germain 3 3 0 0 12:0 9



2. Bayern Mníchov 3 2 0 1 6:3 6



3. Celtic Glasgow 3 1 0 2 3:8 3



4. Anderlecht Brusel 3 0 0 3 0:10 0







C-skupina:



FK Karabach - Atletico Madrid 0:0



ČK: 75. Ndlovu (Karabach) po 2. ŽK, rozhodoval: Buquet (Fr.)







FC Chelsea - AS Rím 3:3 (2:1)



Góly: 37. a 75. Hazard, 11. Luiz - 64. a 70. Džeko, 40. Kolarov. Rozhodoval: Skomina (Slovin.)







tabuľka C-skupiny:



1. FC Chelsea 3 2 1 0 11:4 7



2. AS Rím 3 1 2 0 5:4 5



3. Atletico Madrid 3 0 2 1 1:2 2



4. FK Karabach 3 0 1 2 1:8 1







D-skupina:



Juventus Turín - Sporting Lisabon 2:1 (1:1)



Góly: 29. Pjanič, 84. Mandžukič - 12. Sandro (vlastný). Rozhodoval: Oliver (Angl.)







FC Barcelona - Olympiakos Pireus 3:1 (1:0)



Góly: 18. Nikolaou (vlastný), 61. Messi, 64. Digne - 90. Nikolaou. ČK: 42. Pique (Barcelona) po 2. ŽK, rozhodoval: Collum (Škót.)







tabuľka D-skupiny:



1. FC Barcelona 3 3 0 0 7:1 9



2. Juventus Turín 3 2 0 1 4:4 6



3. Sporting Lisabon 3 1 0 2 4:5 3



4. Olympiakos Pireus 3 0 0 3 3:8 0

Bratislava 19. októbra (TASR) - Futbalisti AS Rím vybojovali v šlágri stredajšieho programu Ligy majstrov 2017/2018 bod za remízu 3:3 na štadióne FC Chelsea. Hostia pritom prehrávali o dva góly, dokázali vyrovnať a chvíľu dokonca viedli. Chelsea je na čele tabuľky C-skupiny so ziskom siedmich bodov, AS na druhom mieste má o dva menej.David Luiz otvoril skóre umiestnenou strelou, hosťujúci kapitán Radja Nainggolan mal veľkú príležitosť na vyrovnanie po polhodine hry. Neprekonal však Thibauta Courtoisa a úradujúci anglický šampión zdvojnásobil svoj náskok zásluhou jedného z protiútokov. Lopta sa dostala k Edenovi Hazardovi, ktorý nezaváhal. Rimanom sa podarilo znížiť v závere prvého polčasu po individuálnom prieniku a tečovanej strele Aleksandra Kolarova, po prestávke otočili vývoj vo svoj prospech. Edin Džeko skóroval dva razy, najmä jeho prvý zásah volejom potešil oči fanúšikov. O góly v sieti "modrých" sa postarali bývalí hráči Manchestru City. Takisto Chelsea našla dvojgólového hrdinu, Hazard stanovil výsledok hlavičkou v 75. minúte.V druhom zápase "céčka" si pre časový posun už od 18.00 h SELČ zmerali sily FK Karabach a Atletico Madrid. Domáci udržali bezgólovú remízu s favoritom napriek tomu, že pätnásť minút pred koncom riadneho hracieho času sa po druhej žltej a červenej karte predčasne porúčal pod sprchy Dino Ndlovu.Juventus Turín uspel v D-skupine nad Sportingom Lisabon 2:1. Domáci favorit prekvapujúco zaostával po vlastnom góle Alexa Sandra v dvanástej minúte, Miralem Pjanič odpovedal s blížiacou sa polhodinou hry a rozhodnutie priniesol Mario Mandžukič v poslednej desaťminútovke. Hráči FC Barcelona si na svojej pôde poradili s Olympiakosom Pireus 3:1 vďaka vlastnému gólu Dimitriosa Nikolaoua z osemnástej minúty a presným zásahom Lionela Messiho a Lucasa Digneho po zmene strán. Kataláncov neohrozilo ani vylúčenie Gerarda Piqueho na konci prvého polčasu. Na konte majú deväť bodov, na konci inkasovali od Nikolaoua prvý gól v skupinovej fáze.Bayern Mníchov triumfoval aj v druhom vystúpení pod trénerským vedením Juppa Heynckesa, doma prevýšil Celtic Glasgow 3:0. Paríž St. Germain zvíťazil v B-skupine aj do tretice (4:0), o jeho úspechu na trávniku Anderlechtu Brusel rozhodli už v úvodnom dejstve Kylian Mbappé s Edinsonom Cavanim. Neymar a Angel Di Maria pridali po prestávke tretí, resp. štvrtý zásah. Parížania sa hrdia skóre 12:0.V A-skupine sa zrodili dve víťazstvá hostí. FC Bazilej prekonal CSKA Moskva 2:0, Manchester United zdolal tesnejšie 1:0 Benficu Lisabon a rovnako ako FC Barcelona a Paríž St. Germain nazbieral plný počet bodov.