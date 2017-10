LIGA MAJSTROV: Tottenham v šlágri na Bernabeu, Guardiola chváli Neapol

Na snímke vpravo tréner Manchestru City Pep Guardiola, vľavo jeho zverenec John Stones, ilustračná snímka. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Program 3. kola skupinovej fázy Ligy majstrov 2017/2018 (utorok 17. októbra, 20.45 SELČ):



E-skupina:



Spartak Moskva - FC Sevilla /rozhodca: Gianluca Rocchi (Tal.)/

NK Maribor - FC Liverpool /Viktor Kassai (Maď.)/



Tabuľka:



1. FC Sevilla 2 1 1 0 5:2 4

2. Spartak Moskva 2 0 2 0 2:2 2

3. FC Liverpool 2 0 2 0 3:3 2

4. NK Maribor 2 0 1 1 1:4 1



F-skupina:



Feyenoord Rotterdam - Šachtar Doneck /Alberto Undiano Mallenco (Šp.)/

Manchester City - SSC Neapol /Antonio Mateu Lahoz (Šp.)/



Tabuľka:



1. Manchester City 2 2 0 0 6:0 6

2. Šachtar Doneck 2 1 0 1 2:3 3

3. SSC Neapol 2 1 0 1 4:3 3

4. Feyenoord Rotterdam 2 0 0 2 1:7 0



G-skupina:



RB Lipsko - FC Porto /Paolo Tagliavento (Tal.)/

AS Monaco - Besiktas Istanbul /Milorad Mažič (Srb.)/



Tabuľka:



1. Besiktas Istanbul 2 2 0 0 5:1 6

2. FC Porto 2 1 0 1 4:3 3

3. AS Monaco 2 0 1 1 1:4 1

4. RB Lipsko 2 0 1 1 1:3 1



H-skupina:



APOEL Nikózia - Borussia Dortmund /Aleksei Kulbakov (Biel.)/

Real Madrid - Tottenham Hotspur /Szymon Marciniak (Poľ.)/



Tabuľka:



1. Real Madrid 2 2 0 0 6:1 6

Tottenham Hotspur 2 2 0 0 6:1 6

3. APOEL Nikózia 2 0 0 2 0:6 0

4. Borussia Dortmund 2 0 0 2 2:6 0

Bratislava 17. októbra (TASR) - V utorňajšom šlágri 3. kola skupinovej fázy futbalovej Ligy majstrov 2017/2018 nastúpi obhajca trofeje Real Madrid proti Tottenhamu Hotspur. Oba tímy si s plným počtom 6 bodov a zhodným skóre 6:1 delia prvé miesto v H-skupine, keď si dokázali poradiť so zostávajúcimi dvoma rivalmi - Borussiou Dortmund a APOEL-om Nikózia.Real v generálke na duel s Londýnčanmi uspel 2:1 na pôde Getafe v sobotňajšom zápase španielskej La Ligy, keď ho vykúpil až gól Cristiana Ronalda v 85. minúte. Tottenham sa tiež trápil v koncovke, napriek drvivej hernej prevahe zdolal Bournemouth iba 1:0. Strelecky naprázdno vyšiel po piatich zápasoch v rade Harry Kane, ktorý v septembri nastrieľal úctyhodných 13 gólov a v októbri sa dvakrát presadil v drese anglickej reprezentácie v kvalifikačnej derniére MS 2018. Dvadsaťštyriročný kanonier svojimi výkonmi upútal pozornosť Realu. Rekordný 12-násobný víťaz európskeho pohára číslo jeden za neho podľa britských médií núka trojicu Gareth Bale, Luka Modrič a Karim Benzema, ale rokovania počas uplynulých dní nijako významne nepokročili.Zinedine Zidane načne proti Tottenhamu druhú stovku zápasov na lavičke Realu. Jeho bilancia je impozantná - 75 víťazstiev, 17 remíz a 8 prehier, za rok a pol získal s "bielym baletom" sedem trofejí.vyhlásil Zidane. Jeho náprotivok Mauricio Pochettino sršal pred cestou do Madridu odhodlaním.vyhlásil.V F-skupine nastúpi SSC Neapol na pôde šesťbodového lídra Manchestru City. Taliansky tím s kapitánom Marekom Hamšíkom impozantne vstúpil do novej sezóny talianskej ligy, vyhral všetkých osem doterajších zápasov. Cez víkend triumfoval 1:0 na pôde iného ašpiranta na titul AS Rím. V Lige majstrov však nutne potrebuje zbierať body po tom, ako v 1. kole podľahol Šachtaru Doneck 1:2. Následne sa SSC rehabilitoval doma proti Feyenoordu Rotterdam, ktorý zdolal 3:1. Na ihriskách anglických súperov však ešte nikdy v histórii nezvíťazil, v utorok ho čaká šiesty pokus.Kouč "Citizens" Pep Guardiola dvíha varovný prst pred silou Neapola.vyhlásil španielsky kouč.AS Monaco, ktoré sa vlani prebojovalo senzačne až do semifinále Ligy majstrov, má nôž na krku. V domácom súboji s Besiktasom Istanbul potrebuje zabrať, na konte má jediný bod, turecký tím šesť a FC Porto tri. Portugalský tím sa predstaví na pôde RB Lipsko. Úradujúci francúzsky majster nie je vo svojej koži, v piatkovom ligovom súboji prehral v Lyone 2:3.vyhlásil kormidelník "kniežat" Leonardo Jardim, ktorý považuje Besiktas za nevyspytateľného súpera.dodal Jardim.V E-skupine bude FC Liverpool obrovským favoritom v súboji s NK Maribor. Od anglického tímu sa po dvoch nerozhodných výsledkoch očakáva plný bodový zisk. Rovnako ako "The Reds" majú na konte dva body aj hráči moskovského Spartaka, ktorí privítajú štvorbodového lídra zoskupenia FC Sevilla.