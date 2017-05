Limonádu pijeme už 210 rokov. Sódu najprv čapovali v lekárňach

Ilustračná snímka Foto: TASR/Pavol Ďurčo Foto: TASR/Pavol Ďurčo

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Filadelfia/Bratislava 22. mája (TASR) – Townsendovi Speakmanovi zo Spojených štátov amerických (USA) patrí prvenstvo v predaji nápoja, ktorý v súčasnosti poznáme pod názvom limonáda. Vo Filadelfii (USA) predal 22. mája 1807 pred 210 rokmi ovocný nápoj, limonádu s obsahom kysličníka uhličitého.Pitie sódovej vody, o ktorej jej výrobcovia tvrdili, že je prospešná zdraviu, si odopierali niektorí ľudia pre jej chuť. Aby im Townsend Speakman vyhovel, pridal do sódy ovocnú príchuť. Jeho prvá ochutená sóda mala názov Nephite Julep.Človekom vyrobená sódová voda však bola známa dávnejšie – pripravil ju napríklad William Brownrigg v roku 1770. Ďalšími, ktorým sa prisudzuje objav v tomto smere sú Joseph Priestley a Henry Cavendish.Lekárnici V USA ochucovali minerálky a sódovú vodu napríklad púpavou, ďumbierom alebo citrónom. Najpopulárnejším aj pre masívnu reklamu sa však stal nápoj vyrobený z listov rastliny coca a z orechov rastliny cola. Vyrobil ho lekárnik John Styth Pemberton a prvýkrát sa dostal do predaja 8. mája 1886 v Jakobsovej lekárni (Jacobs' Pharmacy) v Georgii (USA).Spočiatku sa sódové nápoje čapovali v lekárňach. Až William Painter z USA s vynálezom korunkového uzáveru umožnil, že sa sódové nápoje mohli fľaškovať a ich predaj sa rozšíril aj do potravinárskych obchodov.