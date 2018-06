Lintner sa neobáva, že Žilina nebude hrať v nasledujúcej sezóne

Na archívnej snímke riaditeľ Tipsport ligy Richard Lintner. Foto: TASR/Branislav Račko Foto: TASR/Branislav Račko

Bratislava 14. júna (TASR) - Šéf Pro-Hokeja Richard Lintner sa neobáva, že by sa MsHK Žilina neobjavil v nasledujúcej sezóne Tipsport Ligy.Klub má nedoriešené podlžnosti voči hráčom a trénerom, v uplynulom období prešiel zmenou štruktúry a navyše ešte neodštartoval prípravu na novú sezónu. Nový predseda predstavenstva Peter Durmis priznal dlhy a nedoplatky, no s vedením klubu a právnikmi momentálne skúmajú, či sú všetky žiadosti oprávnené.povedal Lintner.O to, že by sa musel hľadať náhradník za Žilinu, sa zatiaľ neobáva:Podľa jeho slov je v ostatných kluboch situácia lepšia.dodal Lintner.