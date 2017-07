Liptovský Mikuláš chce byť miestom atraktívnej rodinnej dovolenky

Ilustračné foto Foto: TASR/Martin Kubeš Ilustračné foto Foto: TASR/Martin Kubeš

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Liptovský Mikuláš 12. júla (TASR) - Mesto Liptovský Mikuláš sa naplno pustilo do napĺňania vízie svojej novej značky a prispôsobuje ponuku produktov v rámci cestovného ruchu rodinám s deťmi. Práve tie totiž tvoria približne 60 percent z celkového počtu návštevníkov mesta."Doteraz nám pre túto cieľovú skupinu chýbala nejaká ucelená ponuka. Nadviazali sme preto spoluprácu so subjektmi cestovného ruchu zameranú na detského návštevníka a vytvorili sme komplexnú ponuku z už existujúcich aj nových produktov, v ktorých sa spája poznanie, zábava, dobrodružstvo, oddych i aktívne strávenie voľného času," povedala pre TASR riaditeľka Informačného centra v Liptovskom Mikuláši Jana Piatková.Turistickí návštevníci sa tak v metropole Liptova môžu nechať zlapať zbojníkmi, odhaliť tajomstvá prírody v najmodernejšom múzeu na Slovensku, zažiť pocity slávneho maliara, urobiť si piknik v galerijnej záhrade uprostred historického centra, v ZOO môžu stretnúť malého medveďa Vilka alebo smú otestovať cyklochodník vedúci čistým prostredím rieky Váh a zdolať trať, na ktorej trénujú olympijskí víťazi vo vodnom slalome. Liptov však rodinám s deťmi núka aj akvaparky a ďalšie atrakcie."Ponuku sme doplnili aj o služby ubytovacích a stravovacích zariadení ústretových k rodinám s deťmi a máme špeciálne pripravené podujatia pre detského diváka. Záujemcovia ich nájdu na mestskej internetovej stránke v kalendári podujatí. Všetky aktivity sú zastrešené pod spoločným logom s ústrednou postavou svätého Mikuláša, ktorá sprevádza deti aj hravým turistickým sprievodcom so sloganom Dobrodružstvá s Mikulášom. Návštevníci si ho môžu vyzdvihnúť v Informačnom centre," doplnila Piatková.Primátor Ján Blcháč pripomenul, že Liptovský Mikuláš má ambíciu stať sa hlavným mestom turizmu na Slovensku. Rodiny s deťmi sú podľa neho na trhu veľkým a zároveň špecifickým segmentom, ktorý by mohol posilniť pozíciu samosprávy v rozvoji turizmu. "Na podporu turizmu ročne vynakladáme približne 400.000 eur a rôznymi aktivitami vytvárame stimuly pre podnikateľov, ktorí napĺňajú konečnú spokojnosť návštevníkov," skonštatoval Blcháč.