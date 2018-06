Literárny týždenník píše o slovenských prínosoch k Pittsburskej dohode

Na archívnej snímke kaligrafický prepis Pittsburghskej dohody z mája roku 1918. Foto: TASR Pavel Neubauer Foto: TASR Pavel Neubauer

Bratislava 12. júna (TASR) - Najnovšie číslo Literárneho (dvoj)týždenníka (21-22) otvára esej Pavla Dinkuv ktorej sa zaoberáStĺpcový úvodníknapísal Pavol Šimkulič a zamýšľa sa v ňom nad negatívami morálneho zvládnutia vlastníctva majetku niektorých súčasných rýchlozbohatlíkov u nás i v širšom okolí.Autorom vnútropolitického komentáraje Ľudovít Števko. Poukazuje v ňom na to, že súčasný stav v oblasti pôdohospodárstva je dôsledkom nezodpovedného zákonodarstva a vládnutia zo začiatku tohto storočia.Autormi zahraničnopolitických komentárov sú Branislav Fábry (Talianske ústavné a politické otrasy) a František Škvrnda (Rastúca protirečivosť izraelskej politiky).Historizujúcou esejou je príspevok Stanislava Bajaníkaktorú autor charakterizuje „ako– to je názov celostranovej historizujúcej reportáže Rudolfa Belana o vzniku a pôsobení najskôr týždenníka a potom denníka Smena ako novín mladej, nastupujúcej generácie.Celostránkový priestor zaberajú aj reportážne črty Igora VálekaPribližuje v nich priebeh a výsledky detských festivalov v Šali (Šaliansky Maťko – súťaž detí v interpretácii slovenských povestí) a v Piešťanoch (Zázračný oriešok – festival rozhlasových hier a rozprávok pre deti).Viac literárnu ako hudobnú úvahupod názvomnapísal Jano Rácz.Poznámku k historickej eseji Márie Rapošovejpod názvomnapísala Etela Farkašová a v nej podrobnejšie sprístupňuje životný príbeh tejto americkej priateľky Slovenska i motívy jej konania v prípade sochárskej pocty nášmu veľkému literátovi.Natália Mitková v biografickej črtepripomenula život a dielo básnika Janka Silana, ktorý žil a tvoril v podtatranskej obci Važec a kde aj zomrel pred 35-imi rokmi.Polemický charakter so spoločensko-politickým podtónom majú esejistické poznámky Jany Šimulčíkoveja Jozefa ČertíkaDominantný publicistický žáner rozhovoru v čísle predstavuje rozhovor Dušana Mikolaja s prozaikom a mykofloristom (znalcom húb) Ladislavom Hagarom. Rozhovor má názovZ recenznej rubriky zaznamenávame recenziu Dušana Mikolaja na životopisnú knihu Jána Čomajao našom najpoprednejšom historikovi Matúšovi Kučerovi. A recenziu Gorana Lenča na novú básnickú zbierku Blanky PoliakovejSpoločensko-informačná rubrika prináša okrem spravodajstva z literárno-kultúrnych podujatí propozície 26. ročníka literárnej súťaže Jozefa Braneckého v Trenčíne