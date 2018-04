Literárny týždenník publikuje rozhovor k jubileu filozofa V. Timuru

Ilustračné foto. Foto: Literarnytyzdennik.sk Foto: Literarnytyzdennik.sk

Bratislava 10. apríla (TASR) - Najnovšie dvojčíslo Literárneho týždenníka (13-14) na vstupnej strane (s presahom na str. 10) publikuje úvodník Jána Čomaja „Zopár malých úvah pre druhý polčas vlády“. Publicista sa v článku zamýšľa nad prioritami, ktoré musí rekonštruovaná vláda po dramatických udalostiach posledných týždňov neodkladne riešiť. Stĺpcový úvodník „Domov a svet“ napísal Dušan Mikolaj a pokúša sa v ňom nájsť návod, ako sa má radový občan orientovať v presile najrôznejších, často i protichodných informácií.Autorom vnútropolitického komentára „Sasanka a Sulíkova kniha reforiem“ je Ľudovít Števko, autorom zahranično-politického komentára „Na Ukrajine nič nové – len horšie“ František Škvrnda. Komentátorský charakter má aj Pohľadnica z Prahy, v ktorej autor Petr Žantovský upozorňuje na návrat totalitných manierov o „zakázaných alebo neprijateľných autoroch“. V Česku, konkrétne v Prahe, sa vraj už tak deje.Číslo prináša tri zásadné rozhovory. Rozhovor s filozofom Viktorom Timurom (pri príležitosti osemdesiatin) o jeho vedeckej tvorbe, rozhovor s autorkou kníh pre deti a mládež Danušou Dragulovou – Faktorovou a rozhovor s ústavným právnikom, profesorom Jaroslavom Chovancom o udalostiach, ktoré nevyhnutne museli predchádzať vzniku samostatnej SR.Z historickej publicistiky treba zaznamenať článok Jána Bobáka „Iniciatíva hnutia zdola“ o našej ceste k federatívnemu usporiadaniu spoločnosti, článok Júliusa Handžárika „Ignorované historické dátumy a výročia“ o štátoprávnych aktivitách prvej Č-SR. Akoby protipólom týchto článkov je polemická esej Pavla Dinku „Historici verzus historici“, čiže „esej o otváraní a pritváraní dverí historickým faktom a ich zaraďovaní do kontextov“.Nežne polemický charakter má aj esej spisovateľky Jany Šimulčíkovej „Fuj, feminizmus“, v ktorom sa stručne zaoberá vznikom a históriou tohto hnutia, ktoré však v našej spoločnosti nenadobudlo agresívnu, a teda reakčnú podobu.Popularizačný charakter má celostránkový, kolektívne pripravený článok „Mesto Vysoké Tatry – srdce kultúry a turizmu“, propagujúci kultúrne aktivity a atraktívnu prírodu tejto lokality, s dôrazom na práve sa rozbiehajúce podujatie Tatranská literárna jar.Nová rubrika „Prezentácia výtvarných prác v slovenských galériách“ pozýva na návštevu týchto stánkov v Trenčíne (Bazovský), Spišskej Novej Vsi (jubilujúci umelci) a Oščadnici (sochár Jaroslav Gaňa).Z recenznej rubriky zaznamenávame recenziu Ľuboša Juríka na knihu Milana Stana „Maľba“ a recenziu literárneho vedca Jána Jurču na knihu Júliusa Lomenčíka „S hlbokou vierou v človeka“ o živote a diele spisovateľa J. Rezníka.Spoločenská rubrika okrem viacerých informácií o literárno-kultúrnych podujatiach prináša nekrológy za literárnym historikom, celoživotným pracovníkom Matice slovenskej Michalom Eliášom a slovenským vojvodinským básnikom Jánom Labáthom.Novinkou tohto dvojčísla LT je literárna príloha „LiteraTÚRA“, ktorá bude vychádzať štvrťročne. Už teraz do istej miery avizuje svoju otvorenosť, čiže medzinárodný charakter. Okrem slovenských básnikov a prozaikov tu nájdeme ukážky z tvorby českých, bulharských a srbských literárnych tvorcov, čo do istej miery súvisí aj s podujatím Tatranská literárna jar. Súčasnú slovenskú prózu v tejto čisto literárnej prílohe reprezentujú ukážky z tvorby Milana Zelinku, Petra Valu, Milky Zimkovej, Jána Čomaja, Katky Kolárikovej, Ivety Zaťovičovej a Jozefa Kollára, zo známejších básnikov sú to Jozef Mokoš, Ján Tazberík, Jaroslav Rezník, Ingrid Lukáčová, Margita Ivaničková, Peter Mišák, Miroslav Bielik, Štefan Cifra a Igor Válek.