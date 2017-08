Liverpool pokazil debut Hoffenheimu, Klopp je spokojný

Na archívnej snímke Julian Nagelsmann. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Hoffenheim 16. augusta (TASR) - FC Liverpool sa výrazne priblížil k účasti v skupinovej fáze futbalovej Ligy majstrov 2017/2018. Anglický tím zvíťazil v utorkovom prvom súboji play off na pôde TSG 1899 Hoffenheim 2:1. Tréner nemeckého debutanta na európskej pohárovej scéne Julian Nagelsmann napriek nepriaznivému výsledku pochválil výkony svojich zverencov.citovala Nagelsmanna oficiálna stránka Európskej futbalovej únie (UEFA).Situácia z 12. minúty, keď stopér LFC Dejan Lovren vo vlastnom pokutovom území nedovolene poslal k zemi Sergea Gnabryho, mohla ovplyvniť ďalší priebeh duelu. Andrej Kramarič však poslal loptu z bieleho bodu priamo do stredu bránky, kde stál pripravený brankár Liverpoolu Simon Mignolet. V 35. minúte poslal hostí do vedenia iba 18-ročný pravý obranca Trent Alexander-Arnold, ktorý zakrútil loptu z priameho kopu presne k ľavej žrdi. V 74. minúte Havard Nordtveit smoliarsky tečoval pokus Jamesa Milnera do vlastnej siete. Domácim sa podarilo aspoň znížiť zásluhou striedajúceho Marka Utha, ktorý si stlmil loptu na hrudi a prepálil Mignoleta.uviedol kouč "červených" Jürgen Klopp.Hrdinom zápasu bol Alexander-Arnold, odchovancovi akadémie FC Liverpool sa splnil detský sen: