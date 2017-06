Liverpool ulovil Salaha, AS Rím zaplatil rekordných 42 mil. eur

Mohamed Salah v drese AS Rím. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Liverpool 23. júna (TASR) - Egyptský futbalový reprezentant Mohamed Salah sa vracia do anglickej Premier League. Dvadsaťpäťročný krídelník prestúpil z AS Rím do FC Liverpool, s ktorým následne podpísal päťročný kontrakt.Podľa agentúry AP zaplatili "The Reds" za Salaha 37 miliónov libier (v prepočte 42 miliónov eur), čo je rekordná prestupová suma v histórii liverpoolskeho klubu. Doterajším maximom bol transfer Andyho Carrolla na Anfield Road z Newcastlu United v roku 2011 za 35 miliónov libier.Salah prišiel do Európy pred piatimi rokmi. Rok a pol strávil v Bazileji, potom ho kúpila Chelsea. V londýnskom klube však dostával málo príležitostí, v lige odohral iba šesť zápasov. Vo februári 2015 ho Chelsea poslala na hosťovanie do AS Rím, kde sa zaradil medzi opory a účastník Serie A ho následne získal na trvalý prestup. V uplynulom ročníku talianskej ligy pomohol "vlkom" k druhému miestu. Salah má na konte aj 52 štartov a 29 gólov za egpytskú reprezentáciu.