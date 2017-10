LM: Messi v drese Barcelony má sto presných zásahov

Na snímke hráč Barcelony Lionel Messi Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP



najviac gólov v klubových súťažiach UEFA:



113 – Cristiano Ronaldo* (151 zápasov)



100 – Lionel Messi* (122)



76 – Raúl González (158)



70 – Filippo Inzaghi (114)



67 – Andrij Ševčenko (142)



62 – Ruud van Nistelrooy (92)



61 – Gerd Müller (69)



59 – Thierry Henry (140)



59 – Henrik Larsson (108)



56 – Zlatan Ibrahimovič* (139)



54 – Eusébio (70)



53 – Alessandro Del Piero (129)



51 – Karim Benzema* (99)



50 – Sergio Agüero* (86)



50 – Didier Drogba (102)



50 – Klaas-Jan Huntelaar* (87)



* - aktívni hráči



Barcelona 19. októbra (TASR) - Argentínsky futbalista Lionel Messi pomohol gólom k stredajšej výhre FC Barcelona v Lige majstrov nad Olympiakosom Pireus 3:1 a ako druhý hráč histórie tak pokoril hranicu sto presných zásahov v klubových súťažiach UEFA.Messi na to potreboval o 21 zápasov menej ako rekordér a jeho veľký rival Cristiano Ronaldo. Portugalský útočník dosiahol tento míľnik už v apríli, no medzičasom strelil už ďalších trinásť presných zásahov v dokopy 151 dueloch.Stý gól Messiho prišiel v 61. minúte duelu s Olympiakosom, keď z priameho kopu zvýšil na 2:0. Tridsaťročný Argentínčan poslal ľavačkou oblúčik k bližšej žrdi, brankár Silvio Proto si na loptu síce siahol, ale gólu už nezabránil.povedal o ňom tréner Barcy Ernesto Valverde. "Messi je skvelý hráč a nie je to len o jeho góloch, ale o tom množstve šancí, ktoré dokáže vytvoriť," pridal sa krídelník Gerard Deulofeu.Tridsaťročný Messi si otvoril svoj strelecký účet v európskych pohároch 2. novembra 2005 proti ďalšiemu gréckemu klubu Panathinaikosu Atény. Momentálne má na konte 97 gólov v 118 dueloch LM a tri v štyroch súbojoch európskeho Superpohára.Barcelona dosiahla v stredu na Camp Nou pohodlné víťazstvo napriek tomu, že hrala od 42. minúty iba s desiatimi hráčmi. V 18. minúte viedla po vlastnom góle Dimitrisa Nikolaoua, krátko pred koncom síce išiel po úmyselnej ruke a druhej žltej karte pod sprchy Gerard Pique, no Katalánci rozhodli po hodine hry dvomi gólmi Messiho a Lucasa Digneho v priebehu troch minút. V závere inkasovali od Nikolaoua prvý gól v skupinovej fáze.povedal spokojný Valverde.povedal pre klubovú webstránku Sergi Roberto.Tréner Olympiakosu Takis Lemonis lamentoval najmä nad pokazenou trojminútovkou po hodine hry. "Vedeli sme, kam ideme hrať a proti komu stojíme. Druhý gól nás naozaj veľmi zabrzdil. Nasledoval zbytočný faul. Tri minúty zničili naše nádeje," povedal.Barcelona vyhrala všetky tri zápasy a figuruje na čele D-skupiny, navyše natiahla sériu bez prehry na domácom ihrisku v LM na 23 duelov. Olympiakos je bez bodu.