Lobotka je blízko k prestupu do Celty Vigo

Na snímke Stanislav Lobotka (SR) Foto: TASR/Martin Baumann Foto: TASR/Martin Baumann

Vigo 15. júla (TASR) - Slovenský futbalista Stanislav Lobotka mieri do najvyššej španielskej súťaže. Podľa tamojších médií AS či Marca, ale aj dánskeho Ekstrabladet je už v Španielsku, kde doťahuje prestup z FC Nordsjaelland do Celty Vigo.Rokovania by už mali byť vo finálnej fáze. Celta sledovala 22-ročného stredopoliara dlhší čas, zažiaril na nedávnych majstrovstvách Európy hráčov do 21 rokov, kde ho vyhlásili za muža zápasu v dvoch z troch stretnutí slovenskej reprezentácie.Lobotka nefiguruje v nominácii Nordsjaellandu na pondelňajší duel 1. kola dánskej ligy proti tímu OB. "Tretia posila v Celte," napísala na twitteri dcéra prezidenta klubu Carlosa Mourina.