Loď prenajatá aktivistami pravice z Európy uviazla pri pobreží Tuniska

Tripolis 7. augusta (TASR) - Loď C-Star, ktorú si prenajali aktivisti krajnej pravice z rôznych krajín Európy ako nástroj boja proti prílevu ilegálnych migrantov z Líbye, zablokovali dnes pri pobreží Tuniska.Tuniská odborová organizácia UGTT, ktorá sa v roku 2015 spolu s ďalšími tromi združeniami stala nositeľkou Nobelovej ceny mieru, vyzvala vedenia a zamestnancov tuniských prístavov, aby lodi C-Star neumožnili nalodiť žiadne zásoby.uvádza sa vo výzve, ktorú UGTT zverejnila na sociálnej sieti Facebook.Krajne pravicoví aktivisti z Nemecka, Francúzska a Talianska, ktorí sú na palube lode C-Star, sa zatiaľ k vzniknutej situácii nevyjadrili.Podľa organizácií sledujúcich námornú dopravu v Stredozemnom mori loď C-Star v pondelok zakotvila v tuniských vodách, v oblasti ležiacej juhovýchodne od prístavu Safákis (Sfax). V nedeľu jej vplávaniu do prístavu Žardžís zabránila skupina rybárskych lodí. V sobotu zase jej natankovanie neumožnili v jednom z gréckych prístavov.Loď C-Star si v africkom Džibutsku prenajala krajne pravicová skupina Generácia pravej identity, a to vďaka finančnej zbierke na internete, v ktorej sa od polovice mája podarilo vyzbierať 170.000 eur. Problémy s tankovaním i zásobovaním potravinami a vodou má táto loď od začiatku svojej plavby.Posádka C-Star sa v rámci svojej misie dostala cez vysielačky do kontaktu s najmenej dvoma loďami humanitárnych organizácií, ktoré v Stredozemnom mori pomáhajú ilegálnym migrantom ocitajúcim sa v núdzi počas plavby na vratkých a preplnených lodiach.Krajne pravicoví aktivisti tieto lode žiadali, aby okamžite opustili danú zónu, pretože "pôsobia ako stimul pre prevádzačov, ktorí na tom zarábajú milióny".uviedli krajne pravicoví aktivisti podľa prepisov rozhovorov cez vysielačky.Krajne pravicoví aktivisti chcú dosiahnuť, aby migranti zachránení pri pobreží Líbye boli vracaní do Afriky a nedostávali sa vďaka pomoci mimovládnych organizácií a pobrežných hliadok do Európy. Chcú tiež brzdiť prácu mimovládnych organizácií, ktoré podozrievajú zo spolupráce s prevádzačmi.Na lodi C-Star sú dva transparenty. Na jednom je výzva "Zastavte obchodovanie s ľuďmi" a na druhom je heslo "Európa nebude vaším domovom".