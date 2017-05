LOGOPEDIČKA: Rečové poruchy u detí možno podchytiť už od narodenia

V relácii Zdravie venovanej rečovým poruchám je hosťom moderátorky Kláry Grausovej klinická logopedička PhDr. Zuzana Jandová, PhD. Foto: TABLET.TV Foto: TABLET.TV

ratislava 13. mája 2017 (TABLET.TV) – Medzi najčastejšie rečové poruchy, s ktorými sa v súčasnosti logopédi stretávajú u detí, sú oneskorený alebo narušený vývin reči, nesprávna artikulácia a zajakavosť. Ich vznik môžu mať na svedomí viaceré faktory. Faktom podľa klinickej logopedičky PhDr. Zuzany Jandovej, PhD je, že v dnešnej dobe, plnej napredujúcich moderných technológií, je obrovský nárast detí s narušenou komunikačnou schopnosťou.Hlavou príčinou býva väčšinou nezrelý neuromotorický systém, nezrelá nervová sústava. Ťažiskovým obdobím pre správny vývin reči a schopnosti rozprávať je útle detstvo. „“ hovorí klinická logopedička.Ľudský mozog je rozdelený na dve hemisféry, ktoré navzájom spolupracujú a dopĺňajú sa. Ľavá hemisféra je okrem iného zodpovedná za reč, za schopnosť vyjadrovať sa pomocou jazyka, spájať slová vo vetách. Pravá hemisféra zas určuje naše schopnosti analyzovať priestor, geometrické tvary, rytmus, kreativitu, ale napríklad aj chápanie emócií. „“ vysvetľuje klinická logopedička.Tento stav podľa PhDr. Jandovej nastane vtedy, keď dieťa vynechá určitú vývinovú fázu v rámci hrubej motoriky, napríklad keď nelozí. „“ Hrubá motorika je základom pre to aby dieťa dobre napredovalo, dodáva doktorka.Či bude mať dieťa narušený alebo oneskorený vývin reči je podľa PhDr. Zuzany Jandovej, PhD. možné predikovať dokonca už pri jeho príchode na svet. „.“Predpokladom pre správnu artikuláciu dieťaťa v neskoršom veku sú napríklad aj správne kojenie a dostatočná stimulácia oromotorického systému počas ranného detstva. „“ dodáva doktorka.Neriešené rečové problémy môžu u dieťaťa neskôr vyvolať ďalšie ťažkosti a to od nedostatkov v čítaní a písaní až po psychické problémy. Aj v rannom veku si totiž človek dokáže uvedomovať, že niečo nie je v poriadku. Podľa PhDr. Zuzany Jandovej, PhD. „.“Pomoc možno vyhľadať u odborníkov. Pri riešení problémov s rečou a rozprávaním spolupracujú logopédi často aj s ďalšími špecializovanými lekármi s ohľadom na to, čo je u konkrétneho pacienta dôvodom jeho ťažkostí. Ako dodáva klinická logopedička PhDr Zuzana Jandová PhD., dôležitá je tiež úzka a aktívna spolupráca s rodinou a blízkymi.