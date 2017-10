Londýn zavádza poplatok za vjazd starších dieselových áut do centra

Ilustračné foto Foto: TASR Foto: TASR

Londýn 23. októbra (TASR) - Majitelia dieselových áut, ktoré produkujú najviac emisií, od pondelka zaplatia poplatok za vstup do centra Londýna. Ide o najnovšiu snahu primátora mesta znížiť úroveň znečistenia ovzdušia.Cieľom poplatku T-Charge vo výške 10 libier (11,16 eura) sú staršie, vozidlá, ktoré produkujú viac emisií v dôsledku čoho má Londýn najhorší vzduch v Európe. Takmer 8 miliónov ľudí žije v častiach mesta, kde kvalita ovzdušia prekračuje odporúčané limity Svetovej zdravotníckej organizácie (WHO). Uviedol to úrad primátora Sadiqa Khana.Londýn čelí kríze v oblasti verejného zdravia. Znečistené ovzdušie má za následok tisícky predčasných úmrtí, uviedol primátor Khan v e-mailovej správe. Tento deň je tak podľa neho dôležitým míľnikom na ceste za lepším vzduchom. Zavedenie T-Charge má pomôcť britskej metropole dostať z ulíc škodlivé autá.T-Charge zaplatí väčšina vodičov dieselových áut registrovaných pred rokom 2006. A je súčasťou už existujúceho poplatku za vjazd do centra, ktorého cieľom je zmierniť dopravné zápchy. To znamená, že motoristi so staršími autami zaplatia celkom 21,50 GBP za vjazd do centrálneho Londýna. Cieľom tohto opatrenia je vytvoriť zónu veľmi nízkych emisií v centre mesta v roku 2019.Kancelária primátora odhaduje, že mesto vyberie nový poplatok za emisie od 34.000 majiteľov vozidiel mesačne.Tento krok uvítali mnohé organizácie vrátane British Heart Foundation a Greenpeace.povedala Rosie Rogersová z Greenpeace.dodala.