Londýnsku ikonu Big Ben aj hodiny na nej čaká obnova

Londýn 16. augusta (TASR) - Predstava, že hlahol londýnskej ikonickej pamiatky Big Ben na budúci týždeň stíchne až do roku 2021, vyvolala v Británii menšiu krízu, do ktorej zasiahla aj premiérka Theresa Mayová, keď dnes počas návštevy v Portsmouthe vyhlásila, že nie jeMayová preto žiadala od poslancov Dolnej snemovne, aby urýchlene posúdili harmonogram rekonštrukčných prác, aby "ť". Jej vyhlásenie bolo ďalšou z radu námietok proti stíchnutiu zvonov z Alžbetinej veže (Elizabeth Tower), ako sa Big Ben - údajne najviac fotografovaná pamätihodnosť Británie - oficiálne nazýva.Alžbetinu vežu čakajú rozsiahle renovačné práce. Zvonenie sa zastaví 21. augusta so zámerom chrániť sluch robotníkov pred 120 decibelmi hluku počas každého zvonenia - ide o intenzitu porovnateľnú s húkaním policajných sirén.Štvorročná obnova si vyžiada náklady vo výške 29 miliónov libier. Mechanizmus hodín sa kompletne rozmontuje a všetky štyri ciferníky vyčistia. Do veže nainštalujú tiež nové vybavenie vrátane výťahu, toaliet či kuchyne, uviedol pre BBC hlavný architekt projektu Adam Watrobski.Rozsah prác a ich harmonogram svojho času schválili poslanci parlamentu. S približujúcim sa začiatkom rekonštrukcie však v Británii silnie kritika a minister pre brexit David Davis označil avizované opatrenia za "šialenstvo", podobne ako aj konzervatívny poslanec James Gray a mnohí ďalší.Po tejto kritike parlament vydal oficiálne vyhlásenie, v ktorom oznámil, že by v harmonograme prác mohol urobiť isté zmeny a prehodnotiť dĺžku obdobia, keď majú zvony mlčať. Naďalej však platí, že prvýkrát zmĺknu 21. augusta po poludňajšom zvonení.Kritiku však odmietli budúci realizátori rekonštrukčných prác, ktorí naďalej bránia svoj časový harmonogram a snahy chrániť zdravie stavebných robotníkov. Rozhodne zavrhli aj nápad, aby Big Ben zvonil mimo pracovného času stavbárov. Argumentujú, že zastavenie hodinového stroja si vyžaduje pol dňa práce. "zdôraznili.Zvonenie Big Benu vyvolalo živú diskusiu a hádky aj na internete. Jeden z diskutujúcich, @NoHopeForSome, navrhol "zaplatiť niekomu, aby každú celú hodinu do megafónu vykrikoval "bim" a dodal:Big Ben, všeobecne považovaný za najfotografovanejšiu lokalitu Spojeného kráľovstva, je súčasťou budovy Westminsterského opátstva na brehu rieky Temža. Týči sa nad časťou paláca, v ktorej zasadá britský parlament.Veža, ktorú v roku 2012 premenovali na Elizabeth Tower na počesť diamantového jubilea vládnutia britskej kráľovnej Alžbety II., má výšku 96 metrov. Hlavný zvon váži 13,7 tony. Okrem neho má veža i štyri menšie zvony.