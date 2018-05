Lotyšskí hokejisti zdolali Dánsko v B-skupine

Lotyšský hráč Teodors Blugers(vľavo) bojuje o puk s Dánom Jannikom Hansenom (vpravo) v zápase B-skupiny Lotyšsko - Dánsko na MS 2018 v hokeji v dánskom meste Herning 16. mája 2018. Foto: TASR/AP Lotyšský hráč Teodors Blugers(vľavo) bojuje o puk s Dánom Jannikom Hansenom (vpravo) v zápase B-skupiny Lotyšsko - Dánsko na MS 2018 v hokeji v dánskom meste Herning 16. mája 2018. Foto: TASR/AP

B-skupina (Herning):



Lotyšsko - Dánsko 1:0 (1:0, 0:0, 0:0)



Gól: 10. Džerinš (Indrašis). Rozhodcovia: KUBUŠ (SR), Jeřábek (ČR) - Goljak (Biel.), Suominen (Fín.), vylúčení: 1:4 na 2 min., navyše J. Jensen (Dán.) 10 min. za útok na hlavu, presilovky a oslabenia: 0:0, 10.800 divákov.



zostavy:



Lotyšsko: Merzlikinš - Galvinš, Cibulskis, Siksna, Sotnieks, Rubins, Freibergs, Zile - Indrašis, Džerinš, Redlihš - Keninš, Abols, Balcers - Rob. Bukarts, Blugers, Rih. Bukarts - Razgals, Jevpalovs, Pavlovs



Dánsko: Andersen - Lauridsen, Aabo Jensen, P. Larsen, S. Lassen, D. Nielsen, Jensen, Kristensen - Bjorkstrand, F. Nielsen, Bödker - Hardt, Regin, Storm - Nick. Jensen, J. Jensen, Hansen - Russell, Jakobsen, Christensen

tabuľka B-skupiny:



1. Fínsko 7 5 0 1 1 38:11 16*



2. USA 7 4 2 0 1 39:16 16*



3. Kanada 7 4 1 1 1 32:12 15*



4. Lotyšsko 7 3 1 2 1 16:16 13*



-----------------------------------



5. Dánsko 7 3 1 0 3 13:17 11



6. Nemecko 7 1 1 2 3 16:20 7



7. Nórsko 7 1 1 1 4 13:31 6



8. Kórejská rep. 7 0 0 0 7 4:48 0 **







* - postup do štvrťfinále



** - zostup do A-skupiny I. divízie MS



/zápasy, víťazstvá v riadnom čase, víťazstvá v nadstavbe, prehry v nadstavbe, prehry v riadnom čase, skóre, body/

Herning 16. mája (TASR) - Hokejisti Lotyšska zvíťazili v záverečnom zápase B-skupiny na MS v Dánsku nad domácim výberom 1:0. O jediný gól zápasu sa postaral v 10. minúte Andris Džerinš. Lotyši tak uspeli v priamom súboji o štvrté postupové miesto do štvrťfinále a stretnú sa v ňom so Švédmi, ktorí obsadili 1. miesto v kodanskej A-skupine po výhre 3:1 nad Ruskom. Dáni skončili na 5. mieste v skupine.Jedným z dvojice hlavných rozhodcov bol Slovák Jozef Kubuš.Domáci reprezentanti chceli potešiť divákov dôležitým víťazstvom, no v prvej tretine boli lepším tímom Lotyši. Šanca Robertsa Bukartsa sa ešte gólom neskončila, no Andris Džerinš si v 10. minúte vytvoril priestor na strelu a spomedzi kruhov namieril presne - 1:0. Lotyši boli aj naďalej aktívnejší, ich snahy podporila aj presilovka v závere prvej časti, ale druhý gól v nej nepridali. Druhá časť priniesla vyrovnanejší priebeh, oba tímy si vytvorili niekoľko sľubných šancí, ale skóre sa nezmenilo. Nestalo sa tak ani v 32. minúte počas dánskeho tlaku, keď lotyšskému brankárovi Merzlikinšovi prekĺzol puk, no obranca Freibergs ho včas zastavil. Dáni postupne otvárali hru, viac sa tlačili do ofenzívy aj za cenu lotyšských protiútokov. Lotyši mohli knokautovať súpera v 54. minúte, ale málo vídané prečíslenie dvoch proti brankárovi sa skončilo iba Abolsovou strelou do žŕdky. Dáni v závere skúsili aj hru bez brankára, gól však už nepadol.