ĽSNS chce zakázať reklamu v čase, keď vysielanie sleduje mládež

Na snímke zľava poslanci NRSR Milan Uhrík a vpravo Marian Kotleba (obaja ĽSNS). Foto: TASR/Martin Baumann Foto: TASR/Martin Baumann

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 29. apríla (TASR) - Vysielanie reklamy v čase, keď televízor sledujú deti a mládež do 18 rokov, by malo byť zakázané. V novele zákone o reklame to navrhujú poslanci ĽSNS Marian Kotleba, Milan Uhrík, Rastislav Schlosár a Juraj Kolesár. Právnou normou sa bude parlament zaoberať na májovej schôdzi.Okrem zákazu vysielania reklamy počas programov určených pre deti a mládež do 18 rokov navrhujú kotlebovci zakázať vysielanie reklamy aj 30 minút pred vysielaním a 30 minút po odvysielaní takéhoto programu. Ďalším cieľom predloženého návrhu zákona je celkový zákaz pôsobenia osôb mladších ako 15 rokov v reklame.tvrdia poslanci.Podľa ich slov sa na psychologickú manipuláciu detí v reklame začínajú používať čoraz agresívnejšie metódy.tvrdí ĽSNS v dôvodovej správe.Na margo zákazu účinkovania mládeže v reklamách poslanci argumentujú, že vysielanie je týmto spôsobom regulované napr. vo Švédsku či Nórsku.dodali.