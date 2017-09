LUBYOVÁ: Chcem získať prostriedky na celonárodné testovanie piatakov

Na snímke nová ministerka školstva, vedy, výskumu a športu SR Martina Lubyová prichádza na 69. schôdzu vlády SR 13. septembra 2017 v Bratislave. Foto: TASR/Martin Baumann Foto: TASR/Martin Baumann

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 13. septembra (TASR) – Novovymenovaná ministerka školstva Martina Lubyová (nominantka SNS) sa pokúsi zabezpečiť, aby sa tento rok predsa len uskutočnilo testovanie piatakov z matematiky a slovenského jazyka. Uviedla to dnes po zasadnutí vlády.Celonárodné testovanie z matematiky a materinského jazyka, ktoré pomáhalo pri hodnotení kvality základných škôl, sa tento rok nemá uskutočniť. Rezort pod doterajším vedením ministra Petra Plavčana (nominant SNS) naň nezabezpečil v rozpočte potrebné finančné prostriedky.vysvetlila Plavčanova nástupkyňa. Podľa novej ministerky sú tak v súčasnosti dva možné scenáre.Prvým je podľa nej pokúsiť sa mobilizovať rezervy na ministerstve a urýchleným presunom potrebné prostriedky získať.povedala Lubyová. V prvom rade sa však chce pokúsiť prostriedky získať.ozrejmila.Druhou možnosťou by bolo, že by sa monitorovanie tento rok uskutočnilo elektronickou formou. Nešlo by tak o celoplošné vyčerpávajúce zisťovanie, ale len výberové zisťovanie, pripustila ministerka. Otázka podľa nej je, či by bolo v takomto prípade možné porovnávať jeho výsledky s predošlými monitormi.Prezident SR Andrej Kiska, ktorý len dnes vymenoval Lubyovú do funkcie, po utorkovom (12.9.) stretnutí s ňou uviedol, že očakáva, že nová ministerka bude musieť v krátkom čase informovať o tom, čo sa bude diať s testovaním piatakov.pripomenul Kiska s tým, že ako nová ministerka vstúpi aj do finále rokovaní o rozpočte rezortu na budúci rok.