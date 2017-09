Lubyová: Nikto v EÚ nemá záujem pozastaviť eurofondy pre vedu a výskum

Na snímke nová ministerka školstva, vedy, výskumu a športu SR Martina Lubyová. Foto: TASR/Martin Baumann Foto: TASR/Martin Baumann

Brusel 20. septembra (TASR) - Nikto v Európskej komisii (EK) nemá záujem na tom, aby Slovensko prichádzalo o alokované zdroje v rámci Operačného programu Výskum a inovácie, a Slovensko ubezpečilo exekutívu EÚ, že proces nastavovania kritérií pre čerpanie eurofondov bude čo najtransparentnejší. Uviedla to ministerka školstva SR Martina Lubyová (nominantka SNS) po dnešnom stretnutí s eurokomisárkou pre regionálnu politiku Corinou Creţovou.Ministerka zdôraznila, že jednou z jej hlavných priorít je riešenie situácie v oblasti čerpania eurofondov pre slovenské školstvo, vedu a výskum. Aj preto si za cieľ svojej prvej zahraničnej cesty zvolila Brusel, kde sa na čele početnejšej delegácie pokúsila na pôde eurokomisie vyjasniť, v čom sú problémy zablokovaných výziev v hodnote 300 miliónov eur, aby sa celá záležitosť objasnila a aby sme mohli čím skôr spriechodniť čerpanie eurofondov.Lubyová spresnila, že okrem rokovaní na najvyššej politickej úrovni s eurokomisárkou Creţovou sa jej delegácia, v ktorej boli aj zástupcovia ministerstva práce a financií a tiež úradu podpredsedu vlády pre informatizáciu, stretla s predstaviteľmi Generálneho riaditeľstva EK pre zamestnanosť a Generálneho riaditeľstva pre rozvoj. Rokovania s týmito útvarmi budú pokračovať vo štvrtok v Bratislave a budú sa týkať technických podmienok nastavenia kritérií a stransparentnenia nových výziev.Ministerka pripomenula, že ministerstvo školstva 18. septembra zrušilo problematickú eurofondovú výzvu na podporu dlhodobého strategického výskumu a vývoja.uviedla ministerka. Spresnila, že o tomto pláne budú do polovice októbra prebiehať diskusie s Európskou komisiou a keď bude plán schválený, tak do konca roka budú implementované jeho opatrenia.dodala.Podľa ministerky prebehlo rokovanie s eurokomisárkou v pozitívnom duchu, pričom eurokomisia ocenila, že SR nastavila novú a intenzívnejšiu úroveň komunikácie.skonštatovala Lubyová. V tomto smere spresnila, že ak sa do konca tohto roka podarí implementovať navrhovaný akčný plán, tak už začiatkom roka 2018 bude ministerstvo môcť vyhlásiť nové výzvy na čerpanie eurofondov.Na otázku TASR, či eurokomisia trvá na transparentnosti celého procesu, ministerka uviedla, že je veľmi dôležité, aby sa všetko dialo pod verejnou kontrolou, pričom je snaha zapojiť verejnosť už do procesov pred nastavením kritérií a výberom hodnotiteľov.Lubyová priznala, žecítiť obavy eurokomisie, aj preto v lete prišiel z Bruselu varovný list a boli pozastavené platby v štyroch výzvach na ministerstve školstva.uviedla v závere s odkazom na skutočnosť, že na ministerstve prebiehajú potrebné kontroly a ich nálezy sú zabudovávané do návrhu akčného plánu.