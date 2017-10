LUBYOVÁ: Učiace sa Slovensko je nerealizovateľné, treba ho dopracovať

Na snímke ministerka školstva, vedy, výskumu a športu SR Martina Lubyová Foto: TASR/Martin Baumann Foto: TASR/Martin Baumann

Bratislava 12. októbra (TASR) - Národný program Učiace sa Slovensko v jeho súčasnej podobe sa nedá realizovať. Má sa dopracovať a potom sa bude riešiť aj politická podpora. Rokovať má o ňom parlamentný školský výbor a kľúčové komunity, ktorých sa týka. Počas dnešnej parlamentnej Hodiny otázok to povedala ministerka školstva Martina Lubyová (nom. SNS).Odpovedala na otázku poslanca Ondreja Dostála z klubu SaS, ktorý jej pripomínal, ako exminister Peter Plavčan sľuboval najväčšiu reformu školstva za štvrťstoročie. Dostál sa Lubyovej pýtal, či má pre Učiace sa Slovensko politickú podporu SNS, ktorá ju do funkcie nominovala.povedala v pléne Lubyová.Dokument pôjde podľa jej slov do školského výboru. Lubyová by tiež chcela, aby prešiel aj diskusiou medzi kľúčovými komunitami, ktorých sa dokument týka.doplnila s tým, že by na dokumente mohla pracovať ešte expertná skupina. Verí, že Učiace sa Slovensko sa dostane o pár mesiacov do podoby, ktorá by sa dala realizovať.