Lucie Bílá po siedmich rokoch vydáva nový vianočný album Bílé Vánoce II

BRATISLAVA 27. októbra (WebNoviny.sk) - Česká speváčka Lucie Bílá po siedmich rokoch vydáva nový vianočný album s príznačným názvom Bílé Vánoce II.Nahrávka prináša spolu trinásť noviniek vrátane prekvapivého autorského spojenia s pesničkárkou Radůzou, ktorá skladby pretextovala do češtiny."Keď som vydala prvý vianočný album, vedela som, že nebude posledný. Práve teraz je tá pravá chvíľa pre druhý, sviatočný a novinkový... S Petrom Maláskom sme nahrali trinásť nádherných vianočných pesničiek... A ja sa už nemôžem dočkať, až sa všetky rozletia do sveta," povedala Bílá.Petr Malásek, ktorý je hudobným dramaturgom albumu, sa na štúdiovke podieľal tiež ako autor. Z jeho dielne pochádza skladba Řekněte dětem, ktorá album uzatvára."K Vianociam patrí široká škála emócií: od čistej rozosmiatej radosti cez starosti s prípravami, určité bilancovanie, až po smútok a spomienky na blízkych, ktorí ich už nemôžu tráviť s nami... Toto všetko sme sa snažili zachytiť na novom albume Bílé Vánoce Lucie Bílé II. Po prvom vianočnom CD, ktoré vyšlo pred siedmimi rokmi a nieslo sa viac v duchu tradičných a roky preverených vianočných skladieb, sme sa teraz všetci snažili preniknúť životu trochu viac "na zúbok" a vystihnúť farebnosť nálad, ktoré so sebou tieto sviatky nesú. Skvelé texty pesničkárky Radůzy a textára Václava Koptu nám v tom boli vynikajúcimi pomocníkmi a nič z toho by nefungovalo, nebyť fantastického výkonu Lucie, ktorá opäť ukázala, že na poli emócií a hlasovej mágie bude ťažko hľadať konkurenciu," poznamenal Malásek, s ktorého skupinou sa Bílá od 28. novembra predstaví v Česku i na Slovensku s koncertným programom Bílé Vánoce II.Informácie pochádzajú od Adriány Čahojovej zo Soul For Show a z webstránky www.luciebila.com.