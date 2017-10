Ľudia by nemali kupovať darčeky na úver

Ilustračné foto. Foto: TASR/Roman Hanc Foto: TASR/Roman Hanc

Bratislava 17. októbra (TASR) - Hoci do najkrajších sviatkov roka chýbajú ešte dva mesiace, mnohí už teraz rozmýšľajú, čo darujú svojim najbližším a priateľom. Vianočné reklamy v televízii, ale aj výzdoba v nákupných centrách už nikoho neprekvapia.Štatistiky národnej banky hovoria jasne. V novembri a decembri je objem poskytnutých spotrebných úverov približne o 20 % vyšší ako po iné mesiace v roku. Spomienkou na Vianoce sa stávajú nové hodinky, šperky, elektronika či drahé dovolenky. A to aj napriek tomu, že mnohí na ich kúpu vlastné finančné prostriedky nemajú.hovorí Marek Kunošík zo spoločnosti DELUVIS.Úrokové sadzby spotrebných úverov v posledných rokoch klesli a ich dostupnosť stúpala, vďaka čomu sa stali oveľa populárnejšími. Navyše, práve v tomto období sú potenciálni klienti bankových a nebankových inštitúcií atakovaní ponukami z každej strany.varuje Kunošík."Rozhodne ľuďom odporúčam, aby pozorne čítali, čo podpisujú. Týka sa to najmä produktov nebankových inštitúcií. Náklady spojené s úvermi tohto typu sú značne vysoké a môžu ohroziť rodinný rozpočet. Jednoduchý spôsob, ako nevýhodný úver spoznať, je všimnúť si ročnú percentuálnu mieru nákladov, tzv. RPMN. Ak je vyššia ako 20 %, odporúčam od úveru upustiť. Aj pôžičiek s RPMN pod 20 % ročne je najlepšie zbaviť sa čím skôr, či už ich rýchlo splatiť, alebo nahradiť (prefinancovať) výhodnejším úverom," radí Kunošík.Problémom slovenských domácností je, že náklady spojené so splácaním úverov často prevyšujú 30 % príjmov. Z toho dôvodu nemajú možnosti na tvorbu rezervy."Je dôležité uvedomiť si, že každá situácia sa dá riešiť. Aj osobné financie, ktoré je možné optimalizovať. Vďaka službám finančného sprostredkovateľa je možné osobné výdavky nastaviť tak, aby došlo k tvorbe finančnej rezervy. Vďaka nej tak môžu byť Vianoce skutočne šťastné a veselé. Aj po ich skončení," dodáva Kunošík.