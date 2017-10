Ľudovci si ponechali všetky možnosti na vytvorenie budúcej koalície

Sebastian Kurz, archívna snímka Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Viedeň 17. októbra (TASR) - Rakúski ľudovci, ktorí zvíťazili v nedeľňajších predčasných parlamentných voľbách, mienia vyčkať na rokovania s ďalšími parlamentnými stranami a dovtedy si ponechať všetky možnosti na vytvorenie budúcej vládnej koalície.Po zasadaní vedenia strany dnes večer o tom hovorila generálna tajomníčka strany Elisabeth Köstingerová. Podľa jej slov má predseda strany Sebastian Kurz pre koaličné rokovania plné právomoci od ľudovcov.Grémiá ÖVP sa nechceli dnes viazať na žiadnu konkrétnu koalíciu. Preferencie sa dali po rokovaní vedenia strany čítať iba medzi riadkami. Tak napríklad Köstingerová opakovane zdôraznila, že je treba, čo naznačuje skôr opak ako pokračovanie doterajšej veľkej koalície ľudovcov a sociálnych demokratov z SPÖ, všíma si tlačová agentúra APA.na jej realizáciu, uviedla generálna tajomníčka strany.Na priamu otázku o možnom pokračovaní koalície s SPÖ Köstingerová uviedla, že momentálne sa ani len nevie, či je spolkový kancelár a líder sociálnych demokratov Christian Kern vôbec pripravený vstúpiť do novej vlády ako vicekancelár. V radoch ľudovcov sa však naďalej vychádza z toho, že sociálni demokrati a slobodní z FPÖ v pozadí skúmajú už možnosti prípadnej červeno-modrej koalície týchto subjektov. Pondelkový posun Kerna i SPÖ smerom k FPÖ registrovali ľudovci so záujmom, poznamenala Köstingerová neodpustiac si poznámku, že takáto koalícia by každopádne nezodpovedala vôli občanov.