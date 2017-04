Luskáčik Arena Show - Cirque De Monte Carlo & Edvin Marton v decembri v Bratislave Foto: Cirque De Monte Carlo & Edvin Marton Foto: Cirque De Monte Carlo & Edvin Marton

Bratislava 24. apríla (OTS) - Čajkovského klasický balet Luskáčik, sa predstaví ako senzačná akrobatická baletná show počas výnimočnej vianočnej rozprávkovej produkcie.prichádzajú so skvelým nápadom vo výnimočnom prevedení. Čajkovského klasický balet sa pred Vianocami predstaví v rámci senzačného akrobatického baletu, počas ktorého vás cirkus, kúzla, LED animácie a balet prenesú do úplne inej dimenzie. Piesne z Luskáčika sú isto dobre známe všetkým, ich spracovanie vďaka Cirque de Monte Carlo & Edvinovi Martonovi sľubuje nezabudnuteľný zážitok.Cirque de Monte Carlo sa predstaví v, kde ponúkne produkciu, ktorá je založená na kúzlach, čaroch, nezabudnuteľnej produkcii a cirkusovom umení. Cirque de Monte Carlo je jednou z popredných cirkusových spoločností súčasnosti a neustále sa usiluje o zdokonaľovanie svojho umenia. Cirkusové umenie využíva spolu s hudbou, tancom a divadlom v jedinečnom originálnom prevedení. Nezáleží na tom, kde na svete sa nachádzajú, Cirque de Monte Carlo vďaka svojej kreativite a profesionalite vyčarí z predstavení nezabudnuteľný zážitok. Počas uplynulých 5 rokov precestovali svet s viac ako 200 produkciami, preto môžeme smelo vyhlásiť, že momentálne sa im nikto nevyrovná ako na úrovni predstavení, tak ani po technickej stránke.Piesne z Luskáčika odznejú vďaka svetoznámemu husľovému virtuózovi pochádzajúceho z Maďarska, Edvinovi Martonovi. Edvin Marton vyhral v roku 2008 súťaž Eurovision Song Contest, jeho vtedajšie účinkovanie sledovalo nielen v Európe, ale vo všetkých kútoch sveta viac ako 200 miliónov ľudí prostredníctvom televízneho prenosu. Okrem iných cien získal aj cenu MTV Europe Award v roku 2008 a americkú televíznu cenu Emmy za najlepšiu pôvodnú hudobnú kompozíciu (ABC Television Network). Umelec si získal Európu, Áziu ba aj Ameriku vďaka jedinečnému sugestívnemu spôsobu podania, na koncerte vytvára špeciálnu hudobnú atmosféru. Tejto jedinečnej kompozícii vďačí za to, že sa v Európe, Rusku a v Číne stal zlatým a platinovým umelcom. Jeho koncerty sú všade vo svete vypredané.Jednou z ďalších výnimočných udalostí počas predstavenia posledného Čajkovského baletu bude aj to, že Edvin Martin bude hrať na husliach Antonio Stradivari s nevyčísliteľnou hodnotou, ktoré pochádzajú z roku 1699.Vstupenky na www.ticketportal.sk