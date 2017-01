Lyžovanie: Rakúšanka Scheyerová senzačne vyhrala zjazd v Zauchensee

Rakúska lyžiarka Christine Scheyerová na ženskom Svetovom pohári v alpskom lyžovaní v rakúskom Altenmarkt-Zauchensee, 15. 1. 2017. Foto: TASR AP Foto: TASR AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Altenmarkt-Zauchensee 15. januára (TASR) - Rakúšanka Christine Scheyerová senzačne triumfovala v nedeľňajšom zjazde SP alpských lyžiarok v domácom stredisku Altenmarkt-Zauchensee a dosiahla svoje premiérové pódiové umiestnenie v kariére. Na druhej priečke s odstupom 39 stotín skončila Tina Weiratherová z Lichtenštajnska, tretia bola Američanka Jacqueline Wilesová z USA (+0,54 s).Dvadsaťdvaročná Scheyerová šokovala favoritky so štartovým číslom 25, na všetkých medzičasoch bola najrýchlejšia a zaznamenala dosiaľ svoj najväčší úspech. Iba raz figurovala doteraz v najlepšej desiatke na pretekoch SP, v decembri skončila deviata vo Val d'Isere. Pre rakúske ženy je to zároveň prvý triumf v sezóne.Po jedenásťmesačnej vynútenej pauze pre zranenia sa v nedeľu na súťažné svahy vrátila Američanka Lindsey Vonnová. Štvornásobná celková víťazka SP obsadila trináste miesto s mankom 1,54 sekundy na víťazku. Líderka hodnotenia disciplíny Slovinka Ilka Štuhecová skončila piata, predtým vyhrala všetky tri doterajšie zjazdy v sezóne.Drámu videli diváci už v predpoludňajšom tréningu, keď mali vážne pády Talianka Nadia Fanchiniová a po nej aj Maďarka Edit Miklósová. Oba museli vrtuľníkom transportovať do nemocnice. Zjazd sa išiel namiesto soboty, keď ho znemožnilo nepriaznivé počasie. V nedeľu preto zrušili pôvodne naplánovanú alpskú kombináciu.