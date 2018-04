M. Barnier: Stále zostáva dokončiť ešte 25 % z dohody o brexite

Michel Barnier, archívna snímka. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Paríž 20. apríla (TASR) - Približne 25 % z dohody o vystúpení Spojeného kráľovstva z Európskej únie (EÚ) ešte nie je uzavretých, vrátane kľúčových otázok, ako je režim na hraniciach medzi Írskom a Severným Írskom. Uviedol to v piatok hlavný vyjednávač EÚ pre brexit Michel Barnier.povedal Barnier pre televíznu stanicu France 2.Hoci Británia a EÚ pracujú na dohode o podmienkach jej odchodu z EÚ v marci 2019, riziko jej zlyhania stále existuje, a zostane dovtedy, kým sa nevyriešia kľúčové body, ako je hranica v Írsku, povedal Barnier.Pripomenul, že niektorí britskí politici sa stále usilujú získať výhody bez záväzkov, ktoré sú s nimi spojené, na čo sa v EÚ vžil termín vyberanie hrozienok z koláča. Brusel má na to stále rovnakú odpoveď: Nie, tade cesta nevedie.Británia a EÚ chcú udržať voľný pohyb ľudí a tovaru cez írske hranice bez návratu kontrolných stanovísk. Tie by boli totiž pripomienkou troch dekád násilia, ktoré ukončila až dohoda z Veľkého piatku v roku 1998.Doteraz sa im však nepodarilo nájsť žiadny spôsob, ako vyriešiť colné kontroly na írskych hraniciach po brexite bez stanovísk alebo bez izolácie Severného Írska od Británie, kde by vznikla colná hranica, ak by na írskom ostrove nebola.