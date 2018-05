M. Beblavý: Zastropovanie dôchodkového veku oberie mladých o dôchodky

Na snímke poslanec NR SR Miroslav Beblavý (nezaradený). Foto: TASR - Martin Baumann Foto: TASR - Martin Baumann

Bratislava 25. mája (TASR) - Nezaradení poslanci parlamentu združení okolo Miroslava Beblavého nepodporia zastropovanie dôchodkového veku do Ústavy SR. Vyzývajú zároveň svojich opozičných kolegov, aby tento návrh Smeru-SD odmietli. Sú totiž presvedčení, že zastropovanie dôchodkového veku zruinuje ekonomiku krajiny a oberie mladých ľudí o dôchodky.Smer-SD avizoval, že v prípade mužov má byť dôchodkový vek zastropovaný na 64 rokov. V prípade žien bude návrh formulovaný všeobecne s tým, že sa počíta s nižším vekom ako v prípade mužov. Rozhoduje sa, či má byť kritériom počet vychovaných detí, alebo len fakt, že ide o rozdiel medzi ženami a mužmi.skonštatoval nezaradený poslanec a líder mimoparlamentnej strany Spolu Miroslav Beblavý.Podľa jeho slov Smer-SD týmto návrhom okradne o dôchodky mladých ľudí a ľudí strednej generácie.povedal Beblavý.Poslanci strany sú však prekvapení, že o podpore zastropovania dôchodkového veku uvažujú niektorí opoziční poslanci.skonštatoval Beblavý.Nezaradení poslanci prichádzajú však s vlastným riešením v oblasti dôchodkov.doplnil nezaradený poslanec Jozef Mihál. Do diskusie o nastavení dôchodkového systému by sa mala zapojiť Rada pre rozpočtovú zodpovednosť.avizoval Mihál s tým, že poslanci uvažujú aj o zrušení dôchodkového veku a zavedení nového spôsobu výpočtu dôchodku, aký je v súčasnosti.priblížil Mihál.