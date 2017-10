M. Juhaniak: Keby som sa vzdal, pomohlo by to extrémistom

Na snímke kandidát na post predsedu Banskobystrického samosprávneho kraja (BBSK) Martin Juhaniak. Foto: TASR - Branislav Račko Foto: TASR - Branislav Račko

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Banská Bystrica 12. októbra (TASR) - Nezávislý kandidát na predsedu Banskobystrického samosprávneho kraja (BBSK) v novembrových voľbách do vyšších územných celkov (VÚC) Martin Juhaniak pokračuje v kampani a aj naďalej sa bude uchádzať o dôveru obyvateľov kraja. Ako dnes uviedol na tlačovej konferencii v Banskej Bystrici, ako nezávislý kandidát má byť alternatívou pre tých, ktorí odmietajú politicky vyhradených kandidátov. Zároveň sa obáva, že jeho prípadné vzdanie sa v prospech niektorého z kandidátov, by mohlo situáciu pred voľbami komplikovať natoľko, že by to pomohlo extrémistom.Dôvodov jeho rozhodnutia je podľa jeho slov hneď niekoľko. Jedným je napríklad to, že základným pilierom demokracie je možnosť voľby." podotkol Juhaniak.Zároveň poukázal na to, že kým v roku 2013 bol okres Brezno jednou z najväčších bášt súčasného župana, podľa posledných prieskumov má v tomto okrese najnižšie preferencie zo všetkých okresov kraja.dodal Juhaniak. Súčasne zdôraznil, že volebný výsledok sa nerovná súčtu preferencií kandidátov, ktorí z kampane odstúpili.V BBSK je aktuálne 12 kandidátov. Sú nimi Ivan Saktor (nezávislý), Alena Pivovarčiová (Nový Parlament), Ján Lunter (nezávislý), Miroslav Gálik (Národ a Spravodlivosť), Vojtech Kökény (Strana rómskej koalície), Martin Juhaniak (nezávislý), Pavel Greksa (nezávislý), Jozef Sásik (Slovenská ľudová strana Andreja Hlinku), Zdenek Očovan (Politická strana NAJ), Igor Kašper (nezávislý), Milan Urbáni (SMS) a Marian Kotleba (ĽSNS).