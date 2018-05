M. Lajčák vyzval na priblíženie medzinárodných organizácií k ľuďom

Na archívnej snímke minister zahraničných vecí Miroslav Lajčák. Foto: TASR - Marko Erd Foto: TASR - Marko Erd

Bratislava 17. mája (TASR) - Je potrebné, aby medzinárodné inštitúcie, ako je aj OSN, zažili renesanciu multilateralizmu a priblížili sa k ľuďom. Uviedol to vo štvrtok minister zahraničných vecí a európskych záležitostí SR a predseda 72. Valného zhromaždenia OSN Miroslav Lajčák (nominant Smeru-SD) na bezpečnostnej konferencii GLOBSEC 2018 Bratislava Forum.povedal Lajčák.vyhlásil slovenský minister zahraničných vecí.Podľa neho svet v súčasnosti musí čeliťKonfliktom, ktoré nazývame alarmujúce, znepokojujúce, ale mali by sme si priznať, že sú skrátka strašidelné, myslí si Lajčák. Avšak aj na takéto výzvy existujú podľa neho riešenia. "vyhlásil.Multilateralizmus však v súčasnosti potrebuje obnovu, tvrdí Lajčák. Tú možno podľa neho dosiahnuť pomocou kultúrneho posunu. V tejto súvislosti je teda podľa neho potrebné zmeniť "to, ako sa medzi sebou rozprávame".uviedol Lajčák.Renesancia multlateralizmu sa podľa neho môže začať aj na pôde GLOBSEC-u, ale je potrebné, aby sa presunula ďalej do sveta medzi ľudí,, uviedol Lajčák.