M. Lajčákovi bude radiť ekonóm, ktorý pomáha aj šéfovi OSN

Na snímke minister zahraničných vecí a európskych záležitostí SR Miroslav Lajčák. Foto: TASR Jakub Kotian Foto: TASR Jakub Kotian

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 17. augusta (TASR) - Poradcom Miroslava Lajčáka vo funkcii predsedu Valného zhromaždenia OSN bude americký ekonóm a profesor Kolumbijskej univerzity v New Yorku Jeffrey Sachs. Ten v súčasnosti pôsobí aj ako poradca generálneho tajomníka OSN Antónia Guterresa pre otázky udržateľného rozvoja.Súčasný minister zahraničných vecí SR sa funkcie ujme 12. septembra.informoval tlačový odbor ministerstva zahraničných vecí.OSN čaká v budúcom roku bezprecedentné množstvo výziev, myslí si Lajčákdodal.Lajčák bude predsedom Valného zhromaždenia (VZ) OSN na funkčné obdobie rokov 2017 – 2018. Ten organizuje podujatia na najvyššej úrovni k aktuálnym témam, často tiež k otázkam, na ktorých sa Bezpečnostná rada nie je schopná dohodnúť. Za výkon tejto funkcie OSN neposkytuje plat. Náhrady spojené s jej výkonom v New Yorku preplatí Slovensko.Predseda sa volí najmenej tri mesiace pred prevzatím funkcie. VZ OSN jednomyseľne zvolilo ministra Lajčáka na post predsedu. Do volieb ho nominovala Východoeurópska regionálna skupina ako svojho jediného kandidáta. Mandát súčasného predsedu Petra Thomsona z Fidži sa končí v predvečer otvorenia 72. zasadnutia, a to 11. septembra.