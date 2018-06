M. Lemaitre: Je dôležité, aby bol v roku 2019 prijatý rozpočet

Mark Lemaitre. Foto: www.echodnia.eu Foto: www.echodnia.eu

Bratislava 12. júna (TASR) - Je dôležité, aby v roku 2019 bol prijatý rozpočet, preto sa spoliehame aj na SR ako predsednícku krajinu Vyšehradskej štvorky, že prispeje k naplneniu tohto cieľa. Povedal to v utorok generálny riaditeľ Európskej komisie (EK) zodpovedný za regionálnu a mestskú politiku Marc Lemaitre po rokovaniach s vicepremiérom pre investície a informatizáciu Richardom Rašim (Smer-SD). Témou boli návrh viacročného finančného rámca a kohézna politika. Vicepremiér uviedol, že Lemaitre s jeho tímom sa stretnú s predstaviteľmi samospráv a neskôr s členmi parlamentu.Raši uviedol, že je to veľmi ambiciózna úloha a SR bude konštruktívna, aby bol rozpočet na roky 2021 až 2027 prijatý čo najskôr. Ak členské krajiny nenájdu kompromis, stane sa, že rozpočet bude schválený neskôr a budeme v podobnej situácii ako teraz, že nebudeme stíhať čerpať eurofondy, konštatoval vicepremiér.Lemaitre hovoril v tejto súvislosti o zatlačení najmä na politický kompromis tak, aby bol každý spokojný.konštatoval.V piatich prioritných oblastiach od EK vieme v návrhu definovať naše priority, avizoval Raši s tým, že pôjde napríklad o dopravu, infraštruktúru, regionálnu politiku, vzdelávanie či zamestnanosť. Podľa neho bude ešte diskusia o pravidle n plus 2, národnej flexibilite, oprávnenosti DPH aj spolufinancovaní.informoval Raši.V súvislosti s banským regiónom hornej Nitry vicepremiér uviedol, že dostali prvé návrhy od všetkých dôležitých stakeholderov na transformáciu tejto lokality. Analyzujú ich, a výsledkom má byť materiál na rokovanie vlády SR. Pripravený je tiež akčný plán na transpozíciu regiónu.