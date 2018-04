M. Maďarič: V Smere by nemalo byť tabu uvažovať aj o výmene šéfa

Na archívnej snímke Marek Maďarič. Foto: TASR - Jakub Kotian Foto: TASR - Jakub Kotian

Bratislava 21. apríla (TASR) - Situácia v strane Smer-SD prirodzene speje do okamihu, keď sa môže stať aktuálna otázka, či bude Robert Fico obhajovať predsednícky post alebo nie. Uviedol to pre TASR poslanec Národnej rady SR a exminister kultúry za Smer-SD Marek Maďarič. Nepovedal, či by sa mal premiér Peter Pellegrini pokúsiť vymeniť na čele strany Roberta Fica. On sám o tento post nemá záujem. Pellegrini tiež hovoril, že túto ambíciu nemá.poznamenal. Podľa Maďariča vzniká situácia, ktorá môže byť pre také niečo prajná. Poukázal na rozdelenie funkcií predsedu strany a vlády.doplnil Maďarič. Dodal, že v súčasnosti je však Robert Fico naďalej pevne na čele Smeru-SD.Maďarič nechce byť predsedom tejto strany a je možné, že v ďalších parlamentných voľbách už kandidovať nebude.uviedol pre TASR.Keďže nás podľa jeho slov čakajú ešte búrlivé dva roky do parlamentných volieb, "nie je vylúčený ani iný scenár". O prezidentský palác záujem nemá ani nepovažuje za pravdepodobné, že by ho navrhol niekto zo Smeru-SD.podotkol.Uviedol tiež, že je pomerne znepokojený črtajúcou sa slabou súťažou o prezidentskú funkciu. Pripomenul, že sa stále čaká na vyjadrenie súčasnej hlavy štátu Andreja Kisku.