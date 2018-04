M. Musilová reprezentovala Slovensko na simulovanej misii na Mars

Michaela Musilová, archívna snímka. Foto: TASR/Marko Erd Michaela Musilová, archívna snímka. Foto: TASR/Marko Erd

Honululu/Bratislava 24. apríla (TASR) - Slovenská vedkyňa Michaela Musilová vo februári reprezentovala Slovensko na simulovanej misii na Mars, ktorá mala trvať osem mesiacov. Začala sa 15. februára na sopke Mauna Loa na Havajských ostrovoch, ale niekoľko dní po začatí bola prerušená a následne ukončená.Informovala o tom v pondelok Michaela Musilová, ktorá v súčasnosti pracuje pre kanadsko-francúzsko-havajské observatórium na Havajských ostrovoch, aby sa mohla zúčastniť aj na ďalšej takejto misií. Tá by sa podľa nej mala spustiť ešte v roku 2018.V poradí už šiesta simulovaná misia na Mars pod záštitou amerického Národného úradu pre letectvo a vesmír (NASA), a Havajskej Univerzity mala prebiehať od 15. februára až do 14. októbra 2018."Akonáhle sme vošli do habitatu a zostali tam zatvorení, tak sme sa vrúcne objali a prijali osud, ktorý sme si mysleli, že nás čaká na osem mesiacov," opisuje začiatok misie Musilová, ktorá je predsedníčkou Slovenskej organizácie pre vesmírne aktivity (SOSA).Misiu však podľa nej od začiatku sprevádzali problémy a krízové situácie. Spojenie niekoľkých takýchto situácií viedlo k zraneniu jedného z členov posádky, ktorý potreboval prvú pomoc a nemocničné ošetrenie.Organizátori preto misiu najskôr prerušili, pokým sa zranený člen posádky nevráti z nemocnice. Skôr, než sa však mohli ukončiť prípravy na obnovenie misie, sa iný člen posádky rozhodol odstúpiť. To viedlo k predčasnému ukončeniu misie, keďže nemohla pokračovať len s trojčlennou posádkou."Po tom prvom dni sme si mysleli, že sa behom pár dní dostaneme do nejakej normálnej rutiny. Ale, žiaľ, organizátori misie si to predstavovali inak. Zažívali sme krízy hneď od začiatku, vrátane pokazenej toalety. Mala som poriadne déja vu z minuloročnej simulovanej misie na Mars v utahskej púšti," spomína Musilová.Organizátori vzápätí spustili nábor členov posádky pre ďalšiu, v poradí siedmu misiu, ktorá by sa mala uskutočniť počas roka 2018.Členov posádky misie číslo šesť vyberali z niekoľko tisíc uchádzačov z celého sveta; výber trval 15 mesiacov. Pôvodne malo byť účastníkov šesť, ale nakoniec misia začala len so štyrmi "marsonautmi" zo Slovenska, Škótska, Južnej Kórey a z Austrálie.Počas celej misie mali byť uzatvorení v dóme s priemerom 11 metrov na sopke Mauna Loa v nadmorskej výške 2500 metrov nad morom. V simulovanom marťanskom teréne sa mohli pohybovať len v skafandroch. Sopečné prostredie bolo vybraté preto, že je veľmi podobné povrchu Marsu. Stanica sa skladala z dómu a zo skladu, kde sa nachádzali zásoby sušených potravín, vody a iných zásob potrebných pre prežitie na "Marse" počas ôsmich mesiacov.