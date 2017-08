M. ROTTROVÁ: August 1968 aj november 1989 sa majú stále pripomínať

Marie Rottrová Foto: TASR/Branislav Račko Foto: TASR/Branislav Račko

V Česku spomínali na udalosti z augusta 1968 a na obete okupácie

Bratislava 21. augusta (TASR) – Koncert Tribute to Freedom – Pocta slobode bol v piatok večer (18.8.) na starobylom bratislavskom hrade Devín poctou 73. výročiu Slovenského národného povstania, 49. výročiu okupácie Československa vojskami Varšavskej zmluvy a 28. výročiu pádu Železnej opony. Na koncerte vystúpila trojica významných umelcov československej a slovenskej kultúrnej scény, speváci Marie Rottrová, Václav Neckář a skupina Fragile.povedala pre TASR speváčka Marie Rottrová a dodala:uviedol pre TASR Václav Neckář.Už 45 rokov sprevádza tohto dodnes populárneho speváka skupina Bacily, ktorej vedúcim je mladší brat Jan Neckář.uviedol Branislav Kostka, zakladateľ a šéf skupiny Fragile.dodala za organizátorov Jana Vachová z agentúry Abby Art.Nielen predstavitelia českej politickej scény, ale aj pamätníci vstupu vojsk piatich krajín Varšavskej zmluvy do bývalého Československa v noci z 20. na 21. augusta 1968 si dnes v ČR pripomenuli vtedajšie udalosti.Tradičná pietna slávnosť sa uskutočnila pred sídlom Českého rozhlasu v Prahe-Vinohradoch, kde predseda Poslaneckej snemovne Parlamentu ČR Jan Hamáček pripomenul význam spoľahlivosti spojencov a statočnosť občanov, ako aj zradu časti vtedajších popredných činiteľov krajiny.Na obete okupácie sa spomínalo aj na Václavskom námestí v českej metropole, kde z iniciatívy platformy Bez komunistů.cz zazneli mená vtedajších obetí pod sochou sv. Václava.Informovali o tom tamojšie elektronické médiá.Už 49. výročie udalostí, ktoré ukončili reformný proces vo vtedajšom Československu pod vedením Alexandra Dubčeka známy pod názvom Pražská jar, si pripomenuli dnes nielen v hlavnom meste ČR, ale aj v ďalších mestách krajiny.Tak napríklad v priestoroch Českého rozhlasu v Plzni sa uskutočnilo spomienkové stretnutie, ktoré spoločne s hostiteľskou verejnoprávnou inštitúciou pripravil Vojenský spolok rehabilitovaných Armády Českej republiky.Aj v metropole západných Čiech si však výročie pri pamätnej tabuli pripomenuli miestni občania, ako aj vedúci predstavitelia Plzne a rôznych spoločenských organizácií.Ako vyplýva z informácií autorov novej knižnej publikácie Okupace 1968 a její oběti, historikov Prokopa Tomeka a Iva Pejčocha, ktorí sa téme venujú dlhodobo, iba do konca roku 1968 prišlo v dôsledku okupácie niekdajšieho Československa o život 137 Čechov a Slovákov. Počas celého pobytu cudzích vojsk v Československu do ich odchodu v roku 1991 zomrelo viac ako 400 ľudí.