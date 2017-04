M. ŠEFČOVIČ: EK prijíma najsmelšiu sociálnu politiku v histórii EÚ

Maroš Šefčovič. Foto: TASR - Michal Svítok Foto: TASR - Michal Svítok

Brusel 26. apríla (TASR) - Európska komisia (EK) svojím dnešným návrhom Európskeho piliera sociálnych práv plní svoj sľub, že chce byť najambicióznejšou exekutívou v oblasti sociálnych práv v histórii Európskej únie. Uviedol pre TASR podpredseda EK Maroš Šefčovič.opísal Šefčovič novú iniciatívu eurokomisie.Komisia dnes schválila viacero dokumentov a upozornil, že pre občanov Slovenska bude zaujímavé tzv. sociálne vysvedčenie, čiže zmapovanie toho, ako sa nám darí pri realizovaní zásad sociálnej politiky. Údaje poskytol Eurostat, štatistický úrad EÚ.dodal Šefčovič.Slovenský eurokomisár spresnil, že SR v rámci EÚ patrí k siedmim najlepším krajinám, čo sa týka školskej dochádzky, keď len 6,8 % našich žiakov ukončí školu predčasne.Ocenil aj zistenie, že Slovensko má spolu s Českou republikou najlepší koeficient príjmovej nerovnosti S80/S20 zo všetkých 28 členských krajín Únie (3,5). Ide o pomer objemu príjmov 20 % obyvateľstva s najvyššími príjmami k objemu príjmov 20 % obyvateľstva s najnižšími príjmami.Slovensko dopadlo dobre aj z pohľadu rizika upadnutia obyvateľov do chudoby, kde sme sa s mierou 18 % v najlepšej desiatke krajín EÚ - SR je medzi Rakúskom a Luxemburskom. Podľa Šefčoviča je to aj výsledok poklesu miery nezamestnanosti z 11,5 % na súčasných 8,1 %, čo je pod priemerom eurozóny - 8,7 %.Podľa neho je povzbudivý aj údaj o príjmoch domácností, lebo v porovnaní s rokom 2008 tieto príjmy narástli o 27,8 %, čo je najviac v eurozóne a tretí najlepší výsledok v EÚ.Určitou zaujímavosťou je podľa neho prepočítanie hodinovej mzdy, kde sú Slováci na 10. mieste od konca v EÚ, ale s hodnotou 7,6 eur predbehli svojich regionálnych susedov (Češi - 7,3 eura, Maďari - 6 eur, Poliaci - 4,9 eura). Najlepšiu hodinovú mzdu majú v Luxembursku (40,1 eura) a Dánsku (35,2 eura).Šefčovič upozornil, že sociálne vysvedčenie má viacero výhrad voči situácii na Slovensku. Týka sa hlavne výraznejšieho zapájania žien do pracovného procesu, zlepšenia politiky na zníženie nezamestnanosti mladých a podľa údajov z roku 2015 sme najhoršou krajinou v zastúpení detí do troch rokoch v jasliach, keď len 1,1 % detí tohto veku bolo umiestnených v predškolskom zariadení. Tu podľa Šefčoviča vidieť dozvuky tradície, že matky si vyberajú dlhšiu materskú dovolenku.V neposlednom rade si Slováci musia zlepšiť svoje digitálne zručnosti, keď v roku 2015 len 53 % ľudí vo veku 16-74 rokov vedelo narábať s počítačom. Priemer EÚ je na úrovni 55 %.upozornil Šefčovič. Spresnil, že tento pilier má slúžiť ako akýsi kompas, cez ktorý sa členské štáty EÚ budú porovnávať a dohliadať na to, aby sa sociálne štandardy zbližovali a zaistili lepšie pracovné a životné podmienky v Európe a aby sa vyhlo súťaži založenej na sociálnom dumpingu.Za ďalšiu pozitívnu správu dnešných legislatívnych návrhov z dielne EK Šefčovič považuje návrh na zlepšenie a vyrovnanie pracovného a rodinného života, ktorý predpokladá ženám po pôrode rýchlejší návrat do pracovného pomeru, dáva možnosť otcom, aby po narodení dieťaťa strávili desať dní so svojou rodinou. Takisto predkladá návrh 4-mesačnej otcovskej dovolenky do 12 rokov veku dieťaťa, kde eurokomisia bude zrejme potrebovať súhlas Európskeho parlamentu a národných parlamentov.vysvetlil v závere snahy EK o dosiahnutie najambicióznejšej sociálnej politiky.