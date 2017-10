M. ŠEFČOVIČ: Slovenská ekonomika od vstupu do EÚ vzrástla o 60 percent

Na snímke podpredseda Európskej komisie (EK) Maroš Šefčovič. Foto: FOTO TASR - Michal Svítok Foto: FOTO TASR - Michal Svítok

Bratislava 16. októbra (TASR) - Slovenská ekonomika od vstupu do EÚ vzrástla o 60 %. Uviedol to dnes na brífingu na Ekonomickej univerzite v Bratislave (EUBA) podpredseda Európskej komisie (EK) pre Energetickú úniu Maroš Šefčovič, za účasti rektora EUBA Ferdinanda Daňa, v rámci konferencie "60 rokov európskej integrácie: úspechy a výzvy".priblížil Šefčovič.Každý človek podľa Šefčoviča vývoj SR však posudzuje na základe svojho osobného vnímania percepcie a niekedy sa mu môže zdať, že štatistiky nie sú úplne presné.myslí si podpredseda EK.poznamenal.Pripomenul, že Slovensko je mimoriadne priemyselná krajina, ktorá väčšinu produkcie vyváža do krajín EÚ.zdôraznil. Odstránenie týchto neduhov by podľa jeho slov bolo na prospech ako ekonomike SR, tak aj ekonomike EÚ.doplnil Daňo.